Vaivaako naisia rapusyndrooma, jossa verkkoon pyydystetyt ravut repivät alas muita rapuja näiden kiivetessä ylöspäin kohti vapautta?

Nimimerkki Lasikattojen murtaja (HS Mielipide 18.11.) esitteli valitettavan yleisen omakohtaisen kokemuksen siitä, miten yhden lasikaton rikkominen oli johtanut vain uusiin lasikattoihin.

Tilanne on monelle naiselle tosiaan kinkkinen, sillä päästäkseen huippujohtajaksi naisilta vaaditaan tutkimuksenkin valossa yleensä enemmän ansioita kuin miehiltä, eikä sekään aina riitä. Johtajan arkkityyppi kun on ollut ja edelleen on mies.

Erityisen huolestuttava tilanne on yksityisellä sektorilla – siellä naiset loistavat poissaolollaan ylimmässä johdossa.

Naisten kohtaamista lasikatoista helistään kovaäänisesti, ja hyvä niin, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt niin sanottu rapusyndrooma. Siinä naisia verrataan verkkoon pyydystettyihin rapuihin, jotka repivät muita rapuja alas näiden kiivetessä ylöspäin kohti vapautta. Vertaus perustuu ajatukseen siitä, että naiset eivät edistä muiden naisten etenemistä työuralla, päinvastoin. ”Jos en minä pääse pois tästä verkosta – eli alhaisesta työasemasta – niin et kyllä sinäkään”, voisi naisrapu todeta.

Solidaarisuuden puute tarjoaa yhden selityksen sille, miksi naiset eivät pysty nostamaan toisiaan johtotehtäviin miesten tavoin. Toisaalta rapusyndrooma ruokkii stereotyyppistä käsitystä siitä, etteivät naiset milloinkaan ja missään olosuhteissa ole valmiita auttamaan toisiaan.

Anne Brunila, joka ei enempiä esittelyjä kaivanne, toteaa tuoreessa kirjassaan, että hän on pyrkinyt edistämään myös muiden naisten urakehitystä. Samalla hän on myöntänyt kärsineensä myös niin sanotusta huijarisyndroomasta eli kalvavasta epäpätevyyden tunteesta, että hän olisi onnistunut huijaamaan muita uskomaan omaan pätevyyteensä. Osallistuin vastikään työnhakijan itsevarmuuden lisäämistä käsittelevään webinaariin. Toisin kuin yksityisen sektorin huippujohtajisto, tämän seminaarin osallistujakaarti oli murskaavan naisvaltaista.

Olisiko meidän naisten aika pyrkiä tietoisesti eroon kaiken maailman syndroomista ja keskittyä siihen, miten voimme tuoda esille rohkeasti omaa osaamistamme ja myös edistää sitä ansaitsevien, niin naisten kuin miestenkin, urakehitystä? Vinkataan avoimista työpaikoista hyville tyypeille, jaetaan onnistumisia, uskalletaan myös puhua avoimesti epäonnistumisista. Kavutaan pikku hiljaa ylös katiskasta, yhdessä.

Päivi Hutukka

johtamisen tohtorikoulutettava, Hanken Svenska handelshögskolan

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.