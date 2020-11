Donald Trump käynnisti liittovaltion teloitukset 17 vuoden tauon jälkeen, mutta Joe Biden lupaa lopettaa ne ja kannustaa osavaltioitakin luopumaan kuolemanrangaistuksesta.

Vielä ehtii teloittaa. Siksi Lisa Montgomerystä on tulossa 8. joulukuuta ensimmäinen Yhdysvaltojen liittovaltion teloituttama nainen lähes 70 vuoteen.

Montgomery viilsi vuonna 2004 vatsan auki tuttavaltaan Bobbie Jo Stinnettiltä, joka oli kahdek­sannella kuukaudella raskaana. Vasta­syntynyt jäi henkiin, ja Montgomery vei hänet mukanaan.

Lisa Montgomery pidätettiin vuorokautta myöhemmin, ja lapsi annettiin murhatun Stinnettin puolisolle.

Montgomery oli puolustuksen mukaan isäpuolensa toistuvasti raiskaama ja pahoinpitelemä lapsi. Pahoinpitelyt jatkuivat kahdessa avioliitossa. Montgomeryllä sanottiin olevan niiden vuoksi aivovamma ja sen lisäksi psykoosi sekä muita mielenterveydellisiä ongelmia.

Kaikkia detaljeja ei saatettu valamiehistön tietoon. Montgomery tuomittiin kuolemaan vuonna 2007. Tuomari vahvisti tuomion vuonna 2008. Siitä alkoi yhä jatkuvien valitusten ja niiden torjumisen kierre.

Yhdysvalloissa teloitetaan yleensä osavaltioissa tehtyjen päätösten nojalla – niissä 28 osavaltiossa, joissa kuolemanrangaistus on vielä voimassa.

Liittovaltiossa tehdyllä päätöksellä ei teloitettu vuoden 2003 jälkeen ketään 17 vuoteen, mutta tänä vuonna presidentti Donald Trumpin hallinto muutti käytännön. Näitä teloitettuja on tänä vuonna jo seitsemän, ja Lisa Montgomery on yksi kolmesta, jotka ehditään vielä teloittaa ennen Joe Bidenin presidenttiyttä.

Kyse ei ole vain Trumpista ja oikeusministeri William Barrista, mutta The Washington Post huomauttaa viime viikon katsauksessaan, että oikeusministeriö ei loppujen lopuksi aseta yhtään teloituspäivää ilman presidentin lupaa.

Siksi on merkittävää, että 20. tammikuuta kautensa aloittava Biden vastustaa kuolemantuomiota ensimmäisenä demokraattipuolueen presidenttinä yli 40 vuoteen.

Vuodesta 1973 lähtien jo yli 160 kuolemaantuomittua on myöhemmin todettu syyttömäksi Yhdysvalloissa. Siksi Biden haluaa kuolemantuo­mion kuolemantuomiolle.

Liittovaltio ei Bidenin kaudella enää teloita, ja hän kannustaa osavaltioita vastaaviin lakimuutoksiin.

Ihmisiä teloitetaan Amnestyn mukaan vuosittain eniten Kiinassa, joka ei kerro määrää virallisesti. Valtaosa muista teloituksista on viime vuosina tehty Iranissa, Egyptissä, Saudi-Arabiassa ja Irakissa. Osa teloituksista perustellaan tunnustuksilla, jotka on saatu kiduttamalla. Osassa kyse on poliittisista murhista, joilla hallinto pääsee eroon vastustajistaan.

Jo yli puolet maailman valtioista on hylännyt kuolemanrangaistuksen. Euroopassa enää vain Valko-Venäjän Aljaksandr Lukašenkan hallinto haluaa teloittaa ihmisiä. Esimerkiksi kaikki EU-maat Suomea myöten tunnetusti kieltävät kuolemanrangaistuksen.

Yhdysvalloissa on pitkä matka kuolemanrangaistuksen poistamiseen, vaikka teloitusten kannatus onkin maassa vähentynyt. Esimerkiksi Texas ei juuri suitsi teloitusintoaan.

Täytyy kuitenkin muistaa, että teloituksista oltiin pääsemässä koko maassa irti jo puoli vuosisataa sitten. Yhdysvallat ei teloittanut yhtään ihmistä vuosina 1967–1977. Osana näistä vuosista korkein oikeus vastusti kaikkia teloituksia, mutta sittemmin se jälleen vahvisti niiden laillisuuden.

Nyt korkein oikeus on Trumpin jäljiltä varsin vanhoillinen. Mutta toivo elää.

Vaikka Yhdysvallat aikoo myrkyttää Montgomeryn hengiltä pentobarbitaaliruiskeella 8. joulukuuta, Bidenin kaudella liittovaltio ei teloita.

Ehkä sivistysvaltion käytäntöön siirrytään lopulta myös osavaltioissa.

Kirjoittaja on HS:n ulkomaantoimittaja.