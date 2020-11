Toipumisorientaatioon perustuvaan hoitomalliin siirtyminen tarkoittaa merkittävää ideologista muutosta.

”Sen on oltava oma pää, mikä tekee päätökset elämää”, aloitti Raappana-niminen artisti Ei jaksa riidellä -kappaleensa vuonna 2007 julkaistulla Päivä on nuori -albumillaan. Kuinka ollakaan, noin kymmenen vuotta myöhemmin Helsingin kaupunki on ottanut useiden muiden koti- ja ulkomaisten organisaatioiden tapaan tavoitteekseen kehittää toipumisorientaatioon perustuvaa psykiatrista hoitomallia, jonka olennaisena johtoajatuksena edellä mainittu myös toimii.

Toipumisorientaatioon perustuvaan hoitomalliin siirtyminen tarkoittaa merkittävää ideologista muutosta. Siinä siirrytään aikaisemmasta paternalistisesta tavasta ohjata hoitoa malliin, jossa potilaat ovat aktiivisia toimijoita hoitosuunnitelmiensa tekemisessä ja niitä tehdään yksilöllisesti heidän omat voimavaransa ja tavoitteensa huomioiden. On järkeenkäypää, että tällainen tapa suunnitella hoitoa on motivoivampi ja toisaalta vahvistaa henkilön kokemusta mahdollisuuksistaan itse vaikuttaa toipumiseensa ja auttaa edelleen myönteisemmän identiteetin kehittymisessä.

Käytännössä toipumisorientaatiomallin käyttöönotto terveydenhuollossa on osoittautunut haastavaksi toteuttaa ja tiedetään, että tämäkään muutos ei ole mahdollinen ilman riittävää resursointia. Kun samanaikaisesti Apotin käyttöönotto aiheuttaa kuormitusta kaupungin terveydenhuollolle ja toisaalta koronaviruksen vaikutusten pelätään aiheuttavan viiveellä vielä lisääntyvää psykiatristen palveluiden tarvetta jatkossa, on tärkeää, että tämä toiminnan sektori on riittävästi resursoitu lähivuosina. Muun muassa sairaalapaikkojen vähennyksistä saatavat säästöt on tärkeätä ohjata kokonaisuudessaan takaisin psykiatrian palveluiden käyttöön.

Toipumisorientaatio ja osallisuuteen perustuva hallintomalli ovat houkuttelevia yhteiskunnallisia ja organisaatiotason muutossuuntauksia. Tämän lisäksi toipumisorientaation menetelmiä ja ideologista pyrkimystä vahvistaa yksilön toimijuutta eli henkilön kokemusta kykenevyydestä itsenäiseen tavoitteelliseen toimintaan on tärkeätä pyrkiä hyödyntämään keskeisesti jo psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisyssä – niin varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä kuin perheyhteisöissäkin. Kuten Raappanan laulussa todetaan: ”Se mitä jokanen meistä tarvii, nii on kannustusta. Eikä sitä että joku estää puhumasta.”

Vesa Paavonen

psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, Helsinki

