Nimimerkki Huolestunut sosiaalityöntekijä kirjoitti (HS 14.11.), että kun lapsella on hätä, kiireellisen sijoituksen tilanteessa sijoituspaikan tulee löytyä läheltä ja että näistä lähellä olevista sijoituspaikoista on ollut ajoittain puutetta Helsingissä. Kirjoittaja nosti esille yhteisen huolenaiheen. On tärkeää turvata riittävästi paikkoja lapsille ja nuorille kiireellisen sijoituksen tilanteessa Helsingissä, jotta lapsen ja perheen tilanteen selvittäminen ja vahvan tuen tarjoaminen kriisitilanteissa toteutuvat sujuvasti.

Helsinki järjestää kiireellisesti sijoitettujen lasten vastaanotto- ja arviointitoiminnan ensisijaisesti omana toimintanaan ja ostaa kysyntähuippuna sijoituspaikkoja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tänä vuonna syys–lokakuun aikana 90 prosentille kiireellisesti sijoitetuista lapsista ja nuorista on järjestynyt sijoituspaikka Helsingistä tai pääkaupunkiseudulta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle on sijoitettu pääosin nuoria. Haasteellisinta vastaanottotoiminnassa on kiireellisesti sijoitettavien lasten ja nuorten määrän vuosittaiset ja kuukausittaiset suuret vaihtelut. Tämän vuoksi yksityistä palvelutuotantoa on vähän saatavilla.

Nykyisen suunnitelman mukaan Pohjois-Helsinkiin on valmistumassa vuonna 2022 uusi vastaanottolaitos nuorille. Hanke korvaa osin nykyisiä tiloja ja mahdollistaa vastaanottotoiminnan paikkamäärän kasvattamisen kahdella osastolla. Keväällä 2020 avattiin nopealla aikataululla tilapäinen lasten vastaanotto-osasto, jotta kasvaneeseen tarpeeseen voitiin vastata. Selvitämme parhaillaan, mistä saadaan tilat kahdelle uudelle nuorten vastaanotto-osastolle ennen Pohjois-Helsingin uusien tilojen valmistumista.

Helsingissä suurin haaste oman laitoshoidon lisäämiselle on soveltuvien tilojen löytyminen. Tilan vuokraamiseen ja muutostöihin kuluu aikaa, ja siksi akuuttiin tarpeeseen on haastavaa vastata nopeasti.

Lastensuojelun laitostilat vaativat erityistä suunnittelua turvallisen hoidon toteuttamiseksi. Tilojen soveltuvuus ja toiminnan turvallisuus ovat keskeisiä tekijöitä, jotka täytyy huomioida, kun uusia tiloja etsitään.

Anita Lindfors

lastensuojelupalvelujen päällikkö

Carl Slätis

tilapalvelupäällikkö

sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

