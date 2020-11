Jos lasten oikeuksiin kohdistuvat valmiudet eivät ole riittäviä, on utopistista odottaa oikeuksien siirtyvän lakitekstistä lasten arkeen.

Lapsen oikeuksien viikolla iloitaan alaikäisen oikeuksien kehityksestä, jota on tapahtunut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1991, joten edistystä voidaan odottaakin tapahtuneen. Valtiolla on velvollisuus huolehtia sopimusvelvoitteiden sisällyttämisestä lainsäädäntöön sekä siitä, että velvoitteet tunnetaan ja niitä noudatetaan esimerkiksi perheissä ja viranomaisissa.

Sopimuksen toteutumiseen liittyy yhä haasteita. Lasten parissa toimivat ammattilaiset, huoltajat ja lapset itse eivät riittävästi tunne lapsille kuuluvia oikeuksia. YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan velvoitetta asettaa lapsen etu etusijalle ratkaisuharkinnassa ei ole Suomessa riittävästi ymmärretty. Lapsille ja nuorille soveltuvat oikeudelliset neuvontapalvelut ja oikeusturvakeinot puuttuvat. Lainsäädännön, kuntapäätösten ja hallintotoiminnan lapsivaikutuksia ei arvioida systemaattisesti.

Oikeuksien toteutumisen kannalta vakava epäkohta on ammattilaisten puutteellinen koulutus lasten oikeuksista. Jos lasten oikeuksiin kohdistuvat valmiudet eivät ole riittäviä, on utopistista odottaa oikeuksien siirtyvän lakitekstistä lasten arkeen. Jotta aikuiset voisivat toteuttaa velvollisuutensa suojella lasten turvallista kehitystä ja lapsen oikeuksia, velvoitteista on säädettävä selkeästi, oikeuksien toteutumista on valvottava ja oikeudenloukkauksiin on puututtava tehokkaasti.

On myönteistä, että lasten oikeudet nostetaan yhä useammin esiin päätöksenteossa. Niitä toteutetaan kuitenkin lähinnä siihen pisteeseen asti, jossa tämä sopii aikuisten maailmaan. Oikeuksien turvaaminen on velvollisuus myös silloin, kun ne mahdollisesti sotivat aikuisen omaa arvomaailmaa vastaan.

Suvianna Hakalehto

oikeustieteen professori, erityisesti lapsioikeus ja koulutusoikeus

Virve Toivonen

professori, hyvinvointioikeus ja lainsäädäntötutkimus

Itä-Suomen yliopisto

