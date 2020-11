Vieraskynä

Arvoihin ja identiteettiin perustuva ajattelu tuo nykyisen valtakoneiston puutteet näkyviin, ja se voi olla kansanvallan kannalta hyvä asia.

Viimeistään Yhdys­valtojen jännittävät vaalit osoittivat, että läntisissä demokratioissa ja niiden poliittisissa jako­linjoissa on tapahtunut suuri muutos. Joe Bidenin valinta presidentiksi tuskin palauttaa asetelmia entiselleen, sillä yhdys­valtalaisilla äänestäjillä oli neljän vuoden kokemukseen perustuva ymmärrys siitä, kenelle he äänensä antoivat. Donald Trumpin tyyli on poikennut rajusti Yhdys­valtojen presidentin totutusta tavasta toimia ja viestiä, myös suhtautumisessa demokratiaan.

Muuallakin maailmassa politiikan tulevaisuutta määrittävät aiempaa enemmän arvoihin ja identiteettiin liittyvät tekijät, jotka saavat ihmiset liikkeelle. Sellaisia ovat esimerkiksi ympäristöön, tasa-arvoon ja elämäntapaan liittyvät kysymykset – ­ henkilökohtainen on jälleen poliittista. Tämä asettaa etenkin perinteisellä vasemmisto–oikeisto-janalla toimineet puolueet uuteen tilanteeseen. Suomessa tuore esimerkki on kokoomuksen tämänhetkinen kannatuskriisi.

Ilmiö on ollut selvästi nähtävissä esimerkiksi suurissa World Values Survey -tutkimuksissa jo vuosikymmeniä. Politiikan mannerlaattoja liikuttavaksi voimaksi arvoihin ja identiteetteihin perustuva jako on kuitenkin noussut vasta viime vuosina, kun teknologia on mahdollistanut ihmisten suoran kommunikoinnin ohi puolueiden ja median kaltaisten perinteisten politiikan ja julkisuuden portinvartijoiden.

Samaan aikaan puolueet ovat ka­dottaneet aidon yhteyden niihin ihmisiin, joiden elämään ne pyrkivät vaikuttamaan.

Perinteisiä demokratian kanavia voidaan luonnehtia koneistoiksi. Ne ovat pitkään tuottaneet toivottuja tuloksia, kuten talouskasvua ja työllisyyttä. Samalla koneistojen toimintatapa on loitontunut ihmisten arjesta.

Sosiaalinen media on vapauttanut ilmaisutilaa asioille, jotka eivät ole mahtuneet perinteisten puolueiden asialistalle. Suomessa esimerkkejä uudenlaisesta liikehdinnästä ovat perussuomalaisten nousun ohella erilaiset nopeasti syntyvät kampanjat ja liikkeet – kuten ilmastoon ja tasa-arvoon liittyvä aktivismi –, jotka nousevat koneiston toimijoiden ulkopuolelta. Liike on haastanut koneiston, ja näin tapahtunee jatkossakin.

On puhuttu myös demokratian kriisistä, mutta asia ei ole yksiselitteinen. Ihmisillä on tarve täyttää tila, johon politiikka tai sen toimijat eivät vastaa: keskusteluun nousevat tavalla tai toisella ne asiat, jotka ihmisiä koskettavat.

Tässä mielessä kyse ei olekaan kriisistä, vaan ilmiö osoittaa demokratian elinvoimaisuuden ja kyvyn kanavoitua ihmisten tarpeita vastaavalla tavalla. Demokratia vaatii toimiakseen, että vallanpitäjien päätöksiä voidaan ja pitää arvostella.

Kyse on myös osallisuuden kokemuksesta. Populisteja eri puolilla maailmaa äänestävillä ei ole välttämättä ollut liberaaleissa demokratioissa osallisuuden tunnetta, ja populistien saatua ­jalansijaa tilanne on muuttunut. Olennaista on, kunnioittavatko koneiston ulkopuolelta tulleet liikkeet demokratian periaatteita.

Tänä syksynä tehdyssä kyselytutkimuksessamme vain 19 prosenttia vastaajista uskoi demokratian kehittyvän tulevaisuudessa parempaan suuntaan. Hyvänä uutisena voidaan kuitenkin pitää sitä, että 69 prosenttia suomalaisista kokee voivansa vaikuttaa asioihin äänestämällä.

Politiikan koneistoa käyttävät puolueet eivät voi jatkaa ilman koneistolle välttämätöntä energiaa: liikettä ja ihmisiä. Demokratia puolestaan ei voi toimia ilman luottamusta.

Suomessa asiat ovat demokratian ja luottamuksen osalta olleet kohtuullisen hyvin, mutta tulevaisuutta koskevaa epäilyä ja epäluottamusta ei voi jättää huomiotta.

Demokratiaa on vahvistettava ottamalla huomioon muun muassa tulonjaon, työn murroksen, globalisaation, yhteiskunnan moninaistumisen tai nopean teknologisen kehityksen näkökulmat.

On myös etsittävä ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja ja tapoja, jotka tuovat demokratian näkyväksi ja tekevät sen toimivaksi ihmisten arjessa.

Elina Kiiski-Kataja ja Olli-Pekka Koljonen

Kiiski-Kataja on tutkimusjohtaja ja Koljonen johtava asiantuntija konsulttitoimisto Ellun kanoissa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.