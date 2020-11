Ajo-opetus voi koostua esimerkiksi viidestä simulaattoriajotunnista ja viidestä ajokerrasta oikealla autolla.

Juniori on tullut siihen ikään, että ajo­kortti on saatava. Opetus­luvalla itse opettaminen olisi houkutteleva vaihto­ehto, mutta ajan löytäminen ja oman pinnan pitäminen epäilyttävät. Täytyy siis kääntyä auto­koulun puoleen.

Pikainen hinta­vertailu kertoo, että B-kortti irtoaisi useammastakin paikasta alle 800 euron minimi­hinnalla ilman viran­omais­maksuja. Mutta selviääkö sillä ajo­kokeesta ja – vielä tärkeämpää – arki­liikenteestä?

Ajokorttilain uudistus tuli voimaan kesällä 2018, ja sen keskeisenä tavoitteena oli laskea ajokortin hintaa.

Uudistuksessa vähennettiin pakollista opetusta. Aiemmin pakollisten ajotuntien vähimmäisvaatimus oli 18 tuntia, nyt niitä pitää olla minimissään kymmenen. Lisätunteja luonnollisesti saa, mutta niiden ottaminen on oppilaan oma päätös.

Uudistuksessa helpotettiin myös opetuslupakäytäntöä luopumalla opettajan teoriakokeen pakollisuudesta ja opetuslupa-auton muutoskatsastusvaatimuksesta.

Opetusluvan suosio onkin kasvanut. Viime vuonna Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) mukaan jo lähes kolmannes uusista kuljettajista suoritti ajokorttinsa opetusluvalla.

Kaksi vuotta sitten tehdyssä valtakunnallisessa hintavertailussa B-ajokortin minimipaketin keskihinnaksi muodostui 1 211 euroa. Hintahaitarin ääripäät olivat tosin kaukana toisistaan: 797–1 670 euroa. Suuria muutoksia hinnoitteluun ei kahdessa vuodessa näytä tulleen, mutta hintavertailua kannattaa totisesti tehdä. Samoin sisältövertailua.

Minimihintojen salaisuus on simulaattoriajon suuri osuus. Ajo-opetus voi koostua esimerkiksi viidestä simulaattoriajotunnista ja viidestä ajokerrasta oikealla autolla. Määrä kuulostaa vähäiseltä, varsinkin jos ei ole aiemmin ajanut autoa. Ja harva on, sillä peltoauton rattiin tai suljetulle radalle ei kaupunkiseudulla niin vain pääse. Simulaattori on hyvä ja turvallinen väline opetuksessa, mutta se ei korvaa aitoa ajokokemusta.

Pakollisten ajotuntien vähentäminen ja simulaattori eivät kuitenkaan ole heikentäneet liikenneturvallisuutta. Vaikka nuorten kuljettajien kuolemanriski on Liikenneturvan tilastojen mukaan yli kolminkertainen koko väestöön verrattuna, liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on nuorilla vähentynyt merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana.

Varmuuden vuoksi juniori tulee ottamaan enemmän ajotunteja oikealla autolla kuin simulaattorilla.

