Se, että lapsi nimeltä mainiten kirjattaisiin väestörekisteriin, olisi tärkeä ja konkreettinen osoitus siitä, että yhteiskunta tunnustaa näiden pienten ihmisten olemassaolon.

Minulla on kaksi lasta. Pian kaksi vuotta täyttävä esikoinen sekä hänen pikkusiskonsa, joka kuoli traagisesti kesällä.

Virallisesti minulla on vain yksi lapsi. Miksi näin? Koska tyttäreni sattui kuolemaan ennen kuin ehti henkäistä ilmaa kohdun ulkopuolella.

Suomessa ennen syntymäänsä kuolleita lapsia ei kirjata väestörekisteriin. Näin ollen esimerkiksi vanhempien virallisista tiedoista ei aina käy ilmi heidän lastensa todellinen lukumäärä.

Lain mukaan jokainen raskausviikon 22 jälkeen syntyvän lapsen äiti on oikeutettu Kelan äitiysrahaan ja äitiysavustukseen huolimatta siitä, jääkö lapsi eloon vai ei. Myös isällä on oikeus isyysrahaan. Lain mukaan kaikki raskausviikon 22 jälkeen kuolleet vauvat on velvollisuus (ja oikeus) haudata – aivan kuten kaikki sitä vanhemmatkin ihmiset iästä ja kehitysvaiheesta riippumatta. Olen äitiysvapaalla lapsesta, jota ei virallisesti ole. Minulla on kuolintodistus ja hautauslupa lapsesta, josta ei ole syntymätodistusta. Tuntuu varsin epäloogiselta.

Jos lapsemme olisi kohtuni ulkopuolella elänyt vaikka minuutinkin, olisi hän siinä tapauksessa virallisestikin olemassa ollut henkilö. Mielestäni tässä kohtaa niin pienet vauvat kuin heidän vanhempansakin ovat syyttä eriarvoisessa asemassa.

Se, ettei vauva ehdi elävänä maailmaan, ei tee hänestä vähemmän vanhempiensa jälkeläistä tai vähemmän aitoa ihmisvauvaa. Se ei myöskään vähennä vanhempien ja muiden kaipaamaan jäävien surua vaan tekee siitä kenties vieläkin raskaamman.

On emotionaalisesti erittäin hämmentävää menettää lapsi, jota kukaan ei ehtinyt elävänä nähdä ja tuntea. Vielä vaikeamman asiasta tekee, jos ympäristö ei tavalla ja toisella osoita menetystä ja surua todelliseksi ja oikeutetuksi.

Kohtukuolema koskettaa joka vuosi lähes kahtasataa suomalaisperhettä. Se, että lapsi nimeltä mainiten kirjattaisiin väestörekisteriin, olisi tärkeä ja konkreettinen osoitus siitä, että yhteiskunta tunnustaa näiden pienten ihmisten olemassaolon ja näin ollen myös heitä kaipaamaan jäävien omaisten surun. Niin kauan kuin yhteiskunta ei tätä yleisesti tunnusta, se on yksittäiselle ihmisellekin vieraampaa ja vaikeampaa.

Miltä sinusta tuntuisi menettää rakkaimpasi, jota ei virallisesti olisi koskaan edes ollut olemassa?

Minttu Talja

Tampere

