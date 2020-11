Huonovointisuudellaan nuoret heijastelevat aina ympärillä olevien yhteisöjensä tilaa.

Nuorisoasioista vastaava ministeri Annika Saarikko (kesk) kysyi (HS 14.11.), miksi nuorten väkivallanteot liitettiin kotouttamiseen eikä perhepolitiikkaan. Hän totesi aivan oikein, ettei nuorten vanhemmille ole tarjolla riittävästi tukea. Nuoruus on elämässä yhtä merkittävä personallisuuden muokkautumisen vaihe kuin varhaislapsuus. Normaaliinkin nuoruuden kehitykseen kuuluu ajoittaista ahdistusta, alakuloa ja alavirettä, erilaisia suorituspaineita ja hetkellisiä voimakkaitakin epävarmuuden tunteita. Nuorten vanhemmat saattavat arastella omiin oloihinsa vetäytyvän tai raivokkaan lapsensa lähestymistä ja keskustelun avaamista. Kuitenkin nuori tarvitsee vanhempiaan edelleen, vaikka ei osaa sitä aina ilmaistakaan. Vanhemmat taas tarvitsevat tukea nuorensa ymmärtämiseen ja auttamiseen.

Tämä kaikki on kuulunut Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainpuhelimessa ja nettipalveluissa jo vuosien ajan ja on johtanut siihen, että tukea nuorten vanhemmille on viime vuosina kehitetty. Tänä vuonna palveluihimme on ottanut yhteyttä ennätysmäärä vanhempia. Moni yhteydenottajista on kertonut olevansa epidemiavuonna ensimmäistä kertaa tukipalvelujen tarpeessa. Kuormittuneessa tilassa aikuisen kyky asettua lapsen tai nuoren asemaan häilyy ja tilanteet kiristyvät.

Nuorten pahoinvoinnin syitä on mahdotonta kutistaa yksilön ongelmiksi. Huonovointisuudellaan nuoret heijastelevat aina ympärillä olevien yhteisöjensä tilaa. Vakavimmista oireista kärsivien nuorten huonon olon syyt löytyvät yleensä lähiyhteisöistä: epävakaasti toimivista aikuisista, henkisestä ja fyysisestä väkivallasta tai kouluyhteisössä tapahtuvasta kiusaamisesta, systemaattisesta ulkopuolelle jättämisestä ja sitä seuraavasta musertavasta yksinäisyydestä.

Paras vanhemmuuden tuki on helposti lähestyttävää. Kokemuksemme mukaan vanhemmat ottavat vastaan tukea, jota tarjotaan heitä arvostavasti ja heidän tasoltaan. Moni asia on myös helpompi aloittaa anonyymin kanavan kautta. Nuoruusikäisten vanhemmille annettu tuki vahvistaa tulevaisuuden hyvinvointia.

Marie Rautava

psykologi, ohjelmajohtaja

Tatjana Pajamäki

sosiaalipsykologi, auttavien puhelinten ja digitaalisen tuen päällikkö

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.