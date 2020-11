Viikon puheenaiheet

1) Monarkia

Suoratoistopalvelu Netflix julkaisi Britannian kuningashuonetta kuvaavan The Crown -sarjan neljännen tuotantokauden, jossa vuoroon pääsivät maan lähihistorian kaksi valovoimaisinta naista, Diana Spencer ja pääministeri Margaret Thatcher. Naisia yhdistää se, että kumpikin heistä taisteli omalla tavallaan monarkian ja yläluokan pelisääntöjä vastaan. Sarja on nostanut kiivaan keskustelun niin sosiaalisessa kuin muussakin mediassa. Onko sarja totta vai tarua, antaako sarja henkilöistä oikean kuvan ja kuka on syypää Dianan kohtaloon?

2) Pormestari

Helsingin pormestarivaaleista on tulossa poliittinen missi­kisa. Mukaan olivat tätä kirjoitettaessa ilmoittautuneet jo Nasima Razmyar (sd), Jussi Halla-aho (ps), Paavo Arhinmäki (vas) ja Liike Nytin Harry Harkimo. Mukaan odotettiin vielä esimerkiksi Anni Sinnemäkeä (vihr), Paavo Väyrystä (kesk) ja jotakuta kokoomuslaista sekä mahdollisesti lisää muita julkisuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Pormestari­kisan tarkoitus oli lisätä äänestäjien kiinnostusta vaaleihin, mutta se päätyikin lisäämään poliitikkojen kiinnostusta vaalien tuomaan julkisuuteen.

3) Vaalifarssi

Yhdysvaltojen vaalifarssi sai yhä kummallisempia kierroksia, kun presidentti Donald Trumpin lakimiehet järjestivät torstaina tiedotustilaisuuden, jossa he julkistivat ”todisteita” demokraattien laajamittaisesta vaalivilpistä. Varsinaisia todisteita tilaisuudessa ei esitetty. Sen sijaan siellä väitettiin, että vaalituloksen takana on kansainvälinen salaliitto, johon on sekaantunut mm. kommunistinen Venezuela sekä juutalainen miljardööri George Soros. Donald Trumpia tukevat republikaanit ovat joutuneet väitteiden vuoksi yhä kiusallisempaan tilanteeseen.