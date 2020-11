Erillinen verkkoapteekkilupa ilman kivijalkaa lisäisi kilpailua ja parantaisi palvelua koko Suomessa.

Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen toisti (HS Mielipide 17.11.) usein kuultuja perusteluja, miksi apteekkialan kilpailua ei tule lisätä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen mukaisesti. Sääntelyn purun sijaan apteekkarien edunvalvoja ehdottaa muutoksia lääketaksaan ja apteekkiveroon. Menetelmät ovat tehokkaat lääkekulujen hillitsemiseksi, mutta ne eivät juurikaan vaikuta toiseen kipupisteeseen, apteekkarien suuriin tuloihin.

Apteekkitoimijoiden viestinnästä ja toiminimiyrittäjyydestä huolimatta apteekkarien tulot ovat suuret. Apteekkien liikevoittoprosentti on miltei kaksinkertainen päivittäistavarakauppaan nähden. Toisin kuin yleisessä keskustelussa annetaan ymmärtää, lääkkeet eivät ole apteekin kannattavimpia tuotteita, vaan vitamiinit ja ravintolisät. Tehokkain keino tulojen vähennykseen ei täten ole lääkkeistä vaan muista tuotteista tulevan myynnin vähentäminen.

Apteekkien asiantuntijabrändi on vahva, ja asiakkaat tulevat mielellään apteekkiin luontaistuoteostoksille muiden kanavien sijaan. Tämän takia myyntiä on leikattava apteekkien välistä kilpailua lisäämällä – eli apteekkeja on oltava enemmän. Sivutuotteena vähenee myös lääkkeistä syntyvä liikevaihto apteekkia kohden.

Suomen nykyinen verkkoapteekkeja koskeva lainsäädäntö on konservatiivinen. Verkkoapteekin on toimittava kivijalasta käsin, mikä ei ole tehokasta. Erillinen verkkoapteekkilupa ilman kivijalkaa lisäisi kilpailua ja parantaisi palvelua koko Suomessa. Paketit kulkevat sinnekin, missä apteekkeja ei ole.

Kostiainen painotti apteekkien roolia terveydenhuollossa nykyjärjestelmän oikeuttajana. Miksi sitten lukuisat yritykset myyvät kilvan apteekeille myyntikoulutuksia? Myynti on tärkeää kaikkialla, mutta yrittäjää, myös apteekkaria, kiinnostaa ennen kaikkea yrityksen tulos. Apteekkien rooli osana terveydenhuoltoa olisi kirjattavissa lääkelakiin, jolloin asia ratkeaisi kerralla. Nykyinen rooliton tila palvelee vain nykyisten apteekkarien etua.

Alamme on annettava siimaa uudistuksille ja vaikutettava niiden sisältöön, tai joku muu sanelee ne puolestamme. Lopputulos ei varmasti olisi etujemme mukainen.

Samuli Auno

proviisori, Helsinki

