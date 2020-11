Vuodenvaihteessa on tulossa lakiin asetusmuutos, joka mahdollistaa tuntinetotuksen.

Tatu Leskinen toi esiin (HS Mielipide 18.11.) näkemyksen, että energiayhtiöt jarruttavat päästövapaan pientuotantosähkön yleistymistä.

Vuodenvaihteessa on tulossa lakiin asetusmuutos, joka mahdollistaa tuntinetotuksen. Tällöin pientuottaja on yhden tunnin aikana enää vain sähkön ostaja tai sähkön myyjä. Näin ylituotannon määrä vähenee ja pientuottajan kannattavuus paranee. Lakimuutoksen on saanut aikaan Finsolar-hanke yhdessä pilotin toteuttaneiden Helen sähköverkko oy:n sekä Oulun energia siirto ja jakelu oy:n kanssa. Niinpä sen sijaan, että energiayhtiöt jarruttaisivat tilannetta, ne ovat olleet mukana aikaansaamassa merkittävää muutosta.

Väite pientuottajalta verkkoon otetun sähkön polkuhinnasta kaipaa myös tarkennusta. Pohjoismaiden sähköpörssi toimii siten, että sähkön alkuperästä riippumatta kaikki tuotettu sähkö myydään ja ostetaan pörssistä samalla hinnalla. Energiayhtiö ei aseta pientuotannolle ”polkuhintaa”, vaan sähkön hinta määräytyy Pohjoismaiden sähköpörssin mukaan.

Pientuotannon sertifiointi uusiutuvaksi sähköksi edellyttää sähkön alkuperän varmentamista ja ilmoittamista koskevan lain mukaan vähintään yhden megawattitunnin tuotantoa, ja sertifikaatti myönnetään kuukausittain vasta kun raja ylittyy. Energiayhtiöt eivät sertifioi pientuotantoa eivätkä laske pientuottajilta ostamaansa sähköä omaksi hiilineutraalisti tuotetuksi sähkökseen.

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Suomen noin 80 siirtoverkkoyhtiötä tukevat pientuotannon yleistymistä siten, että ne eivät veloita pientuottajalta siirtomaksua verkkoon päin siirretystä sähköstä. Myös osa energiayhtiöistä eli pientuottajan ylituotannon ostajista ei veloita välityspalkkioita ostamastaan ylituotannosta, vaan pientuottaja saa myymästään sähköstä täysin saman hinnan kuin mitä Pohjoismaiden sähköpörssi pientuotannosta maksaa.

Paljon on vielä tehtävää pientuotannon kasvun edistämiseksi – myös muilla kuin energia- ja siirtoyhtiöillä. Toiveena olisi, että myös Suomen hallitus asettaisi valtiotason tavoitteita aurinkosähkön ja pientuottajien määrän kasvattamiseksi.

Krista Jaatinen

diplomi-insinööri, tuoteryhmäpäällikkö, Helen oy

