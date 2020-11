Ahtaat asuintilat estävät kunnon ylläpitoa ja jopa lyhentävät ikääntyneiden elämää.

Asuntojen ahtaus on yleistä 2000-luvun alkupuolella rakennetuissa ikääntyneiden palvelurakennuksissa. Elimistö kuitenkin tarvitsee päivittäistä liikkumisharjoitusta etenkin kuntoutumisvaiheessa sairastamisen jälkeen. Asuinympäristön pitäisi myös innostaa lähtemään liikkeelle. Jos liikkumismahdollisuuksia ei ole, päädytään nopeasti vuodepotilaaksi.

Kuntoutus on tärkeä osa hoiva- ja hoitotyötä. Suunnitelmallisen kuntoutuksen puutteeseen linkittyy usein se, että ikääntyneillä ei ole akuutin sairastamisvaiheen jälkeen kuntoutumista edistäviä asuintiloja. Ahtaat tilat sallivat huonosti omatoimisuuden ylläpitämisen, saati edistämisen. Kyse on enemmän asenteista kuin rahasta, koska ikääntyneen toimintakyvyn edistäminen on kustannustehokasta. Asumisväljyys vähentäisi myös hoitajien mittavaa työkuormaa.

Palveluasumisen rahoittaja on ollut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara, joka hyväksyy rakennushankkeet.

Suunnittelun pohjana oli 20 neliön perusruutu, johon jokaiseen on sisällytettävä 4–5 neliön pyörätuoli-wc. Tilaan muodostuu näin kuuden neliön eteinen. Käytännössä ikääntyneelle jää liikkumistilaa vain noin kymmenen neliötä, joista sänky vie neljä. Vapaata, vaikeasti kalustettavaa tilaa jää noin kuusi neliötä, ja tämä sisältää myös mahdollisen pyörätuoli- tai rollaattorireitin sängylle. Normaaliin asumiseen liittyvät huonekalutkaan eivät enää mahdu.

Väljyys sinänsä on asumisen viihtyisyyttä lisäävä tekijä, mutta olennaista se on sairastumisen jälkeiseen kuntoutumisen tai liikuntakyvyn ylläpitämisen takia. Kunnallisalan kehittämissäätiön raportin mukaan ahdasta tilaa on perusteltu pienemmillä rakennuskustannuksilla. Raportin laskelmat osoittavat kuitenkin, että 2 000 euroa neliöltä maksavassa rakennuksessa vain lattioita ja kattoa kasvattava lisätila maksaa noin 600 euroa neliö. Tilansäästö ei alenna oleellisesti kustannuksia. Sen sijaan ahtaus huonontaa kuntoa ja vaatii kustannuksia lisäävän suuremman työpanoksen hoitajilta.

Tilan laajentaminen on välttämätöntä, jos halutaan vanhan ihmisen olevan liikkuva. Tilaa on laajennettava myös oman huoneen ulkopuolelle. Kaikkia palveluja ei ole tarkoituksenmukaista tuoda huoneeseen. Tutkimusten mukaan (esimerkiksi Ruuskanen-Parrukoski 2018) ravintola, kuntosali, sauna ja oleskelutila ovat jo sosiaalisten suhteiden kannalta tärkeitä ja palvelukorttelityyppinen asuminen innostaa ikääntynyttä liikkumaan myös oman huoneen ulkopuolella.

Ikääntynyttä arvostava kuntoutuskulttuuri on merkittävästi halvempi kuin ihmisarvoa alentava vuoteeseen sidottu hoiva.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta muodostettaessa on viimeinen hetki ratkaista kuntoutus- ja tilakysymyksen ongelmat. Sosiaali- ja terveysministeriön on laadittava vanhojen ihmisten asumiseen sitovat tilanormit ja tuettava kulttuurimuutosta kuntouttavaan ja ikääntyneitä arvostaviin, kustannustehokkaisiin palvelukorttelityyppisiin asumispalveluihin.

Maarit Peltomaa

puheenjohtaja, Suomen senioriliike ry

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski

yhteiskuntatieteiden tohtori, Helsinki

