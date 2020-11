Jokaisen viranomaisen vastuulla on tukea käyttäjiä omien sähköisten palvelujensa käytössä.

Joonas Rentola ja Juha Viitanen Eläkkeensaajien keskusliitosta kirjoittivat (HS Mielipide 16.11.) vapaaehtoisten roolista digituen antajina.

Yhteiskunta digitalisoituu ja niin myös julkiset palvelut. Tuki digipalvelujen ja -laitteiden käyttöön kuuluu kaikille. Kuluva vuosi on osoittanut, miten tärkeässä roolissa digipalvelut ovat jo nyt useimpien arjessa. Digituelle on selvä tarve.

Jokaisen viranomaisen vastuulla on tukea käyttäjiä omien sähköisten palvelujensa käytössä. Lisäksi Digi- ja väestötietoviraston kansalaisneuvonta tukee monen kanavan kautta julkisten palvelujen käytössä. Digitaitojen perusteita ei kuitenkaan voida samalla tarjota.

Digitaitojen kehittämisessä riittää tehtäviä niin kunnille, järjestöille, hankkeille, yrityksille, viranomaisille, kirjastoille kuin vapaaehtoisillekin ja ennen kaikkea näiden tahojen yhteistyölle. Tällöin vastuu ja työmäärä eivät kasaudu liikaa yksille hartioille.

Digi- ja väestötietovirasto tukee valtakunnallisen digitukiverkoston toimintaa monipuolisesti, jotta laadukasta digitukea olisi tarjolla koko maassa kaikille kohderyhmille. Kiinnostus digitaitojen kehittämistä kohtaan kasvaa jatkuvasti. On hienoa, että digitukiverkostossa on mukana laaja joukko erilaisten organisaatioiden edustajia.

Digitaalisten palveluiden tehtävä on helpottaa arkeamme, ei tehdä siitä vaikeampaa. Tavoite on, että kaikilla Suomessa on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita ja saada tarvittaessa asiointiin apua joustavasti, itselle sopivaan aikaan. Nämä tavoitteet on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

Digituen monimuotoisuudesta ja saavutettavuudesta huolehtiminen vaatii poikkihallinnollista yhteistyötä. Kannustamme sähköisten palvelujen käyttöön, mutta julkisen hallinnon palveluja saa myös jatkossa kasvokkain yhteisistä palvelupisteistä.

Mikko Mattinen

Digi- ja väestötietovirasto

Marjukka Saarijärvi

valtiovarainministeriö

