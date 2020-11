Mika Ihamuotila näytti hyvää esimerkkiä siitä, miten harhateille lähtenyt keskustelu saadaan hallintaan – ja käännetään voitoksi.

Yleisradio julkisti maanantaina Hyvin sanottu–Bra sagt -hankkeen, jolla se pyrkii parantamaan suomalaisten keskustelutaitoja. Hankkeen esitellyt Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila sanoi, että sosiaalisesta mediasta on tullut villi länsi, jossa valtaa pitävät vihapuhe, negatiivisuus ja tahallinen väärinymmärtäminen.

Tämä ei tullut yllätyksenä kenellekään, joka on yrittänyt pysyä hengissä somen taisteluissa. Kieltämättä tunnelma on usein kuin vanhassa Texasissa: joka suuntaan ammutaan, pianistiinkin osuu, eikä šeriffiä näy eikä kuulu.

Ikävimpiä ovat tapaukset, joissa kirjoittaja on liikkeellä hyvin aikein, mutta saa niskaansa täyslaidallisen. Niin kävi syyskuussa Marimekon hallituksen puheenjohtajalle Mika Ihamuotilalle, joka kehui Twitterissä taksia ajavia maahanmuuttajia: ”Aina saadessani maahanmuuttajalta hyvää palvelua – vaikkapa taksissa – kysyn, missä ovat hänen juurensa. Sen jälkeen sanon, että ’hienoa, että olet tullut Suomeen. Olet tosi tervetullut’. Reaktio on aina liikuttava. Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Näytä se sanoin.”

Viesti nostatti myrskyn. Suurin osa vastaanottajista piti twiittiä hyvänä, mutta jotkut eivät pitäneet – ja he esittivät kantansa hyvin voimakkaasti. Ihamuotilaa syytettiin muun muassa alentuvaksi ja ylimieliseksi.

Myös maahanmuuttajat ottivat kantaa. Tutkija Alan Salehzadeh oli pahastunut: ”Minusta Mika Ihamuotilan sävy on alentava ja lausunto on annettu kuin ylhäältä alaspäin. Se kuulostaa siltä kuin jos ja kun olet työperäinen maahanmuuttaja ja teet ahkerasti työtä täällä ja palvelet hyvin herraa, olet tervetullut – muuten et.”

Sen sijaan toimittaja David Mac Dougall ihmetteli reaktiota: ”Olen järkyttynyt kaikista näistä woke-viha-reaktioista Mikan selvästi hyvää tarkoittavaan twiittiin. Maahanmuuttajana pidän siitä, että suomalaiset kysyvät, mistä olen tai avaavat keskustelun tai kiittävät siitä, että olen tehnyt Suomesta kotini.”

Erilaisia reaktioita voivat selittää erilaiset kokemukset: Salehzadehin juuret ovat Iranissa, Mac Dougallin Skotlannissa.

Itse yllätyin Ihamuotilan twiitin synnyttämästä reaktiosta, sillä Yhdysvalloissa asuessani kävin kymmeniä erinomaisia keskusteluja taksikuskien kanssa. Washington on hyvin kansainvälinen kaupunki, joten taksiin astuessaan ei voi tietää, saako ajon aikana luennon Senegalin jalkapallosta vai Afganistanin koululaitoksesta. Opin kohtaamisista valtavasti.

Olen jatkanut samanlaisia keskusteluja Suomessakin, mutta nyt aloin miettiä, olenko ollut huomaamattani alentuva tai ylimielinen. Ehkä olen.

Amerikkalaisessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa on tässä asiassa yksi tärkeä ero. Alkuperäisiksi amerikkalaisiksi kutsutaan tuhansia vuosia sitten Beringinsalmen yli tulleita, muut ovat uudempia tai vanhempia maahanmuuttajia. Yhdysvallat on siis erilainen kuin Suomi, jossa tehdään jyrkkä ero ”kantaväestön” ja maahanmuuttajien välillä.

Siksi ihmisen taustasta kysyminen voi Suomessa tuntua ikävältä, vaikka takana olisi hyväntahtoisuus tai aito uteliaisuus.

Ihamuotila näytti hyvää esimerkkiä siitä, miten harhateille lähtenyt keskustelu saadaan hallintaan – ja käännetään voitoksi. Hän kuunteli arvostelua ja vastasi kommentteihin. Fiksulla toiminnallaan Ihamuotila sai kiitosta niiltäkin, jotka olivat aluksi hyökänneet häntä vastaan

Lopuksi hän lähetti kiitosviestin: ”Vilpitön kiitos kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun tästä tweetistäni. Minä opin, että mm. kysymys henkilön alkuperästä voi sisältää mikroaggression. Vaikka olen aina puolustanut vähemmistöjä, en ollut ymmärtänyt tätä. Rakentava keskustelu auttaa meitä kaikkia kasvamaan.”

Hyvin sanottu. Bra sagt!

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.