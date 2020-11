Asunnon hinnasta vain kolmasosa on rakennuskustannuksia

Kasvukeskuksissa tärkeässä roolissa on kaavoitus, sen nopeus ja tonttien saatavuus.

Vaikka reaalitalous on ollut covid-19-epidemian takia lamassa, ovat vanhojen asuntojen hinnat silti nousseet pääkaupunkiseudulla viime vuoden syyskuusta viisi prosenttia. Muualla Suomessa laskua on ollut yksi prosentti.

Verrattaessa asumisen hintaa käytettävissä oleviin tuloihin Suomessa vain noin neljä prosenttia väestöstä käyttää asumiseen yli 40 prosenttia tuloistaan. Asuntojen hinnat vaihtelevat merkittävästi sekä eri puolella Suomea että alueellisesti.

Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset ovat kasvaneet vain kymmenen prosenttia 20 viime vuoden aikana. Asuntojen reaaliset hinnat pääkaupunkiseudulla ovat kuitenkin nousseet 70 prosenttia samana aikana. Tämä johtuu tonttien hintojen voimakkaasta noususta.

Asunnon hinta muodostuu tontista, rakentamisesta ja veroista. Tontin osuus on noin 20–30 prosenttia sijainnista riippuen. Toinen kolmannes hinnasta muodostuu veroista ja veronluonteisista maksuista. Mukaan on laskettu arvonlisävero, varainsiirtovero ja kiinteistöverot sekä muun muassa palkkaverot ja työeläkemaksut. Pääkaupunkiseudun hyvillä paikoilla tontti ja verot voivat muodostaa jopa 70 prosenttia asunnon hinnasta, ja vain 30 prosenttia syntyy itse rakentamisesta.

Rakentamisen kustannuksista noin 70 prosenttia kuluu perustason saavuttamiseen. Loput kustannuksista ovat muun muassa kaavamääräysten ja muiden laadullisten ulkonäköä, teknistä- tai toiminnallista laatua parantavia ratkaisuja. Yleinen laatutaso asumisessa onkin parantunut.

Kasvukeskuksissa tärkeässä roolissa on kaavoitus, sen nopeus ja tonttien saatavuus. Kaavoittaminen on kuntien ja kaupunkien monopoli ja keskeinen työkalu säätää asuntorakentamisen määrää ja laatua. Kaavoitus vaikuttaa asuntojen hintaan sekä kaavamääräysten että tonttien saatavuuden kautta.

Rahoitus vaikuttaa myös asuntojen saatavuuteen ja sitä kautta hintaan, vaikka korot ovatkin alhaalla. Pankkien vakavaraisuusvaateet ovat kasvaneet, mikä on pienentänyt vapaarahoitteisten asuntorakentajien RS-rahoitusta. Näin se on luonnollisesti vaikuttanut asuntojen tarjontaan ja siten myös asuntojen hintaan.

Asuntojen hinnanmuodostus riippuu monesta osatekijästä. Verot tuskin pienenevät, eikä rakentamisen viiden prosentin liiketuloksessakaan ole paljoa laskuvaraa. Tehokkuutta rakentamiseen voi tuoda digitalisaatio. Tontit ja kaavoitus nousevat siis keskiöön.

Laadukkaalla ja tehokkaalla kaavoituksella on keskeinen merkitys kaupungistumisen haasteeseen vastattaessa. Sillä on keskeinen hintavaikutus kaavamääräysten kautta, ja samalla se on keskeisin tekijä tonttien ja asuntojen saatavuuteen.

Timo Kohtamäki

hallituksen puheenjohtaja

Miimu Airaksinen

toimitusjohtaja

Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.