Suomen tavoitteena on olla kestävä yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä. Tämä toteutuisi YK:n jäsenmaiden allekirjoittaman Agenda 2030 -tavoiteohjelman avulla. Kansainvälisen ja monialaisen sopimuksen seitsemäntoista tavoitetta sisältävät muun muassa köyhyyden poistamisen, koulutuksen tasa-arvon edistämisen ja luonnonvarojen turvaamisen.

Tavoitteiden toteutuminen muokkautuu useilla maatieteellisillä ja poliittisilla tasoilla: valtioissa ja niiden sisäisillä alueilla sekä kansainvälisten organisaatioiden, kuten EU:n tasolla. EU:n elvytysrahoitus on maassamme sijoitettava talouden osaamispohjaisuuden edistämiseen, jotta saamme taloutemme kestävällä pohjalle.

Kestävän Suomen toteutuminen vaatii vahvaa toimintaa. Yhteiskunnan eri osien ja järjestelmien on siirryttävä yhteistyössä kohti kestävyyttä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimus on ratkaisevaa. Tutkijoiden tehtävä on kestävän kehityksen tiedollinen tarkastelu sekä ymmärryksen välittäminen yhteiskuntaan. Tutkimuksella lisätään ymmärrettävyyttä esimerkiksi materiaali- ja rahavirtojen sekä uusien teknologioiden vaikuttavuudesta yhteiskunnan kestävyyteen. Tiedon ja yhteistoiminnan avulla kestävyydestä tulee kansalaisyhteiskunnan ja yksilöiden normaali tilanne arkeen.

Kestävän kehityksen tutkimus korostuu korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Esimerkiksi Helsingin yliopisto on kirjannut strategiaansa, että kestävyystutkimusta vahvistetaan ja tieto välitetään yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Tärkeää on, että yliopisto tavoittelee myös oman toimintansa kestävyyttä.

Laaja-alaisen Agenda 2030:n tavoitteet luovat puitteet kestävän kehityksen toteuttamiselle myös korkeakouluissa. Niissä tutkimus ja kehittämistoiminta ovat yhteydessä opetukseen. Kestävyyden teemoja sisällytetään jo nyt koulutustarjontaan. Korkeakouluista valmistuu kestävää kehitystä tuntevia ja tukevia asiantuntijoita.

On tärkeää, että kestävyysopetus sisällytetään myös ulkopuolisille tahoille tarjottavaan jatkuvaan – elinikäiseen – oppimiseen. Tutkijoiden ja opettajien sekä heidän kouluttamiensa asiantuntijoiden yhteistyö yritysten kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi on oleellista ja sitä on syytä rohkaista. Suomen kestävyystavoitteen toteuttamiseksi tarvittavan tutkimuksen ja koulutuksen riittävä resursointi on varmistettava.

Suomen kehittyminen kestäväksi yhteiskunnaksi edellyttää hallintoa, jossa tarvittaviin toimenpiteisiin panostetaan kaikilla tasoilla ja toiminnan osissa. Hyvän hallinnon on kestävyyden peruspilarina katettava valtion, alueiden ja kuntien hallinto, jotta yhteinen suunnittelu toteutuu.

Vaikka kestävässä kehityksessä on tapahtunut edistystä, on useiden Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumista parannettava, jotta Suomi on kestävä kymmenen vuoden kuluessa.

Tarja Halonen

hallituksen puheenjohtaja

Jari Niemelä

kaupunkiekologian professori

Helsingin yliopisto

