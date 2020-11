Helsinki on mukana poliisin uudessa moniammatillisessa ihmiskaupan ja siihen liittyvän muun rikollisuuden torjuntatyössä.

Helsingin Sanomat kirjoitti (15.11.) ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja erityisesti terapiapalvelujen saatavuudesta.

Olemme pahoillamme, että uutiseen haastatellut ihmiskaupan uhrit kokevat, että he ovat jääneet tilanteessa yksin ja vaille riittävää tukea Helsingissä. Otamme heidän kokemuksensa vakavasti ja tarkistamme toimintakäytäntöjämme. Toivommekin, että he olisivat ammattilaisiimme vielä uudelleen yhteydessä, jotta voimme varmistaa, että he saavat tarvitsemansa tuen.

Ihmiskauppa on ihmisoikeusrikos, johon tulee suhtautua vakavasti. Haluamme Helsingissä jatkuvasti kartuttaa osaamistamme ilmiön kohtaamisessa ja uhrien auttamisessa.

Helsingissä ihmiskaupan uhrien palvelut on keskitetty yhteen sosiaalitoimen yksikköön, jonne kertyy kokemusta ja tietoa uhrien auttamisesta. Sosiaalitoimen tehtävä on ajaa ihmiskaupan uhrien etua palveluissa ja koordinoida toimintaa muun muassa terveydenhuollon kanssa. Tämän eteen ammattilaisemme tekevät työtä päivittäin. Ihmiskaupan uhrin toimintakykyä tuetaan ensivaiheessa traumatietoisella vakauttavalla työotteella palvelutarpeen arvioimiseksi.

Palvelutarpeen arviointiin ja kannattelevan tuen pitkäaikaiseenkin antamiseen osallistuu sosiaalityöntekijän lisäksi psykologi. Tarvittaessa työskentelyssä on mukana aihepiiriin erikoistunut fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri ja psykiatri. Helsingissä voi myös saada maksusitoumuksen yksityiselle palveluntuottajalle.

Ihmiskauppa on ilmiönä moninainen, ja siksi myös uhrien auttamiseksi tarvitaan monenlaista osaamista. Auttamisverkostoon kuuluu monia ammattilaisia sekä sosiaali- ja terveyspalveluista että valtion taholta. Meidän tulee varmistaa, että toimimme saumattomasti yhteen uhrien parhaaksi. Helsinki on mukana poliisin uudessa moniammatillisessa ihmiskaupan ja siihen liittyvän muun rikollisuuden torjuntatyössä. Myös lainsäädäntöön tarvitaan selkeyttämistä ja on hyvä, että tämäkin uudistustyö on jo käynnissä.

Juha Jolkkonen

toimialajohtaja

Sanna Vesikansa

apulaispormestari (vihr)

Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.