Muut lehdet

Talouselämä kirjoittaa Tebatti-osiossaan, että tunnelma Helsingin keskustan toimistotyöpaikoilla ja läntisten kaupunginosien kotikonttoreissa on erikoinen.

”Ympärillä palaa, mutta siitä kuulee vain uutisissa. Lähiympäristö jatkaa elämäänsä – maski naamalla ja käsidesin tuoksussa mutta muuten melko normaalisti. Missä se epidemia on? Leviämisvaihe? Kriisi? Meillä on täällä vain lounastreffejä turvaväleillä.”

”Helsingin kaupungin sivuilta löytyvä tilasto tartunnoista postinumeroalueittain kertoo dissonanssin syyn. Keskustan ja Etu-Töölön alueella on ollut uusia tartuntoja marraskuun alussa kahden viikon aikana viisi, Kaartinkaupungissa yksi. Kuusisaari ja Lehtisaari: nolla. Etelä-Vuosaaressa oli 47 tartuntaa, Kontulassa 39, Malmilla 29.”

”Jos tartuntakarttaa vertaa vastaavaan tulokarttaan, ne näyttävät aivan samalta, tai oikeastaan peilikuvalta: niillä postinumeroalueilla, joilla on paljon tartuntoja, on vähän rahaa. Niillä postinumeroalueilla, joilla on vähän tartuntoja, on paljon rahaa.”

”Deutsche Bankin tunteita herättävä etätyöveroidea on osin reaktio juuri tähän ilmiöön. – – Pankin asiantuntijaryhmän mielestä etätyö on etuoikeus: se säästää työntekijältä rahaa, kun ei tarvitse kulkea työmatkoja eikä syödä ravintolalounasta, mutta se myös suojelee virukselta.”

”Etätyövero tuntuu epäreilulta, ja niin voivat tuntua myös uudet rajoitustoimet: miksi minun täytyy rajoittaa elämääni, vaikka käytän maskia ja käsidesiä ja olen muutenkin varovainen?”

”Koska epidemia on uhka koko yhteiskunnalle, ja toden totta: etätyöläinen, auton omistaja, väljästi asuva on paremmassa turvassa asemansa vuoksi.”

”Pitää muistaa myös, että keväällä virustartuntatilanne näytti aivan toisenlaiselta. Ketkä toivatkaan viruksen Suomeen? Hiihtolomia Keski-Euroopassa viettäneet. Virus on tehnyt luokkaretken alaspäin.”

Suomenmaan Apollon tietäjät -palstalla tuumaillaan, miten sote-sovussa luodut hyvinvointialueet – yksiköt, joista puhuttiin aiemmin maakuntina – pitäisi kääntää muille kielille.

”Moni pohti, miten hyvinvointialue kääntyy englanniksi. Feel good zone? Wellness area? Good vibes zone? Ja ruotsiksi – hyggeområdet.”

”Lauletaanko piirikokouksissa kohta hyvinvointialuelauluja, tarvitaanko uudet hyvinvointialuevaakunat, ja ovatko maakuntalehdet tulevaisuudessa hyvinvointialuelehtiä?”

”Hämmennystä aiheutti, että maassa on jatkossa 21 hyvinvointialuetta – ja Helsinki. Onko pääkaupunkiseutu kenties pahoinvointialue?”