Sosiologia-teos nosti opiskelijan hien pintaan, mutta riviäkään ei voinut hyppiä yli.

Sinikantinen kirja Sosiologia nostatti nuoren opiskelijan hien pintaan 1980-luvun alussa. 510 sivua. Täyttä asiaa. Riviäkään ei voinut hyppiä yli.

Sosiologia pohti lähes kaikkia elämän ilmiöitä uskonnosta rikollisuuteen, politiikasta joukkoviestimiin.

Moni luuli kirjan tekijöitä eli Allardt–Littusta yhdeksi ihmiseksi ja kirosi nimen. Toiset innostuivat sosiologiasta loppuiäksi.

”Mitään kirjaa en ole lukenut niin tarkkaan kuin Allardtin Sosiologiaa”, muisteli äsken joku sosiaalisessa mediassa.

Nimien takana ovat Erik Allardt ja Yrjö Littunen, jotka kirjoittivat klassikkonsa ensipainoksen jo vuonna 1961. Allardt kuoli viime elokuun lopulla, 95-vuotiaana.

”Sosiologia” oli pohjoisen oloihin niin osuva ja selittävä, että skandinaavit tenttivät sitä kaikissa Pohjoismaissa.

Neljännen painoksen alkulause totesi näin: ”Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kuten yhteiskuntienkin päämäärien asettelu on 1970-luvulla nopeassa ja kiihtyvässä muutosvaiheessa.” Niinpä.

Sosiologia oli 1980-luvulle asti muotitiede maissa, jotka olivat juuri nykyaikaistuneet.

Allardtin sanoma oli länsimainen. Hänet tunnettiin kiihkottomana suomenruotsalaisena liberaalina, ja hän sai varmaan jo äidinmaidossa ymmärryksen erilaisuuteen ja vähemmistöihin.

Allardt tutki poliittista radikalismia, kuten korpikommunismia, ja eri vähemmistöjä. Olisikin kiinnostavaa tietää, mitä Allardt sanoisi vihapuheista.

Allardtin toinen klassikko oli Yhteiskunnan rakenne ja sosiaalinen paine (1964). Kirja viimeistään teki nelikentistä suosittuja – vitseiksi asti. Allardt pohti esimerkiksi muuttuvaa työnjakoa ja sitä, miten se väistämättä aiheuttaa ristiriitoja. Näenkin sieluni silmin, kuinka Allardt merkitsee liitutaululle eri viharyhmiä nelikenttiensä lokeroihin. Sitten hän selittäisi taulukointeja äänellä, joka varmasti kuului lehtereille saakka:

”Onko yhteiskunnan kaikkien ryhmien ääntä kuultu? Tämä ilmiö voi johtua. . .”

Allardtin kolmas merkkiteos on Hyvinvoinnin ulottuvuuksia (1976). Suomalais-puolalaisessa yhteistyössä kirja määritti myös onnen ja hyvinvoinnin ehtoja.

Kirja kiteytti onnen edellytykset kolmeen iskusanaan: Having, Loving, Being. Having viittaa elintasoon, loving sosiaaliseen elämään ja being itsensä toteuttamiseen. Ihminen tarvitsee jokaista. 2000-luvun onnentuputtajat ja elämäntapaoppaat eivät oikein saa onnesta otetta Allardtin tapaan.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimituksen toimittaja.