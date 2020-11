Helsingin Sanomat (23.11.) uutisoi varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta ja kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston mahdollisista vaikutuksista siihen. Koko kotihoidon tukijärjestelmän järkevyyden on kyseenalaistanut muun muassa OECD, joka kritisoi järjestelmää etenkin siitä, että se kannustaa maahanmuuttajanaisia jäämään kotiin hoitamaan lapsia työnteon sijaan.

Helsinki-lisän poistoon liittyvässä uutisoinnissa on unohtunut kokonaan se, että päiväkotihoito ei ole ainoa vaihtoehto kotihoidolle. Helsingissä on käytössä yksityisen hoidon tuki, jota voi käyttää esimerkiksi hoitoringin perustamiseen tai hoitajan palkkaamiseen kotiin. Monet vanhemmat ovat kokeneet kolmen lapsen hoitoringin hyväksi ”pehmeäksi laskuksi” ennen varhaiskasvatukseen siirtymistä.

Samalla on selvää, että varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksista on pidettävä kiinni. Koulutuksen lisääminen on keskeistä, samoin riittävistä sijaismääristä huolehtiminen. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päättääkin tänään tiistaina uusien koko- ja osa-aikaisten sijaisten palkkaamisesta varhaiskasvatukseen.

Laura Rissanen

valtiotieteiden maisteri, varavaltuutettu (kok), Helsinki

