Suomen tulisi ylläpitää riittävä omavaraisuus valittujen kriittisten lääkkeiden osalta.

Helsingin Sanomat (20.11.) kertoi Huoltovarmuusneuvoston raportista, jonka mukaan koronkriisi nosti esiin muun muassa kotimaisen tuotannon ja palveluiden keskeisyyden huoltovarmuuden turvaamisessa. Raportin viesti on selvä: vaikka elämme globaalitaloudessa, jokaisella maalla täytyy olla oma ratkaisu huoltovarmuuden kannalta kriittisiin toimintoihin.

Puhtaan veden ja ruoan, energiantuotannon sekä luotettavan tiedonvälityksen ohella myös lääkkeet ovat olennainen osa huoltovarmuutta. Tällä hetkellä suomalaisten lääkkeet ovat pääasiassa pitkien kansainvälisten toimitusketjujen varassa. Huoltovarmuusjärjestelmämme on tähän asti perustunut lääkkeiden varastointiin, mutta varastot riittävät vain ensiavuksi.

2000-luvulla lääkkeiden ja lääkeraaka-aineiden valmistus on siirtynyt yhä voimakkaammin Aasiaan. Pääsyy tähän on tarjouskilpailuissa (tenderkaupat) sekä viitehintajärjestelmissä, joissa alhaisesta hinnasta on tullut tärkein valintatekijä. Toimitusvaikeudet ovat pitkälti keskittyneet juuri näihin halpoihin viitehintaisiin lääkevalmisteisiin.

Nykyisessä tilanteessa halpoihin geneerisiin valmisteisiin ei pidä enää kohdistaa lisäsäästöjä huolto- ja toimitusvarmuudesta piittaamatta. Vaikka kilpailu tekee hyvää ja laskee hintoja, epärehellinen hintakilpailu pitää saada kuriin. Jos yritys muodostaa hintaputken alhaisimmalla hinnalla, täytyy sillä olla velvollisuus sanktion uhalla myös toimittaa tuotetta.

Lääkkeiden tuonnin kannalta Suomi on pieni ja syrjäinen markkina. Oma lääketuotanto turvaa, että emme ole poikkeusoloissakaan täysin maailmanmarkkinoiden toimituskatkosten tai kysyntä- ja hintapiikkien armoilla. Väärin kohdistetut kilpailutukset ja säästöt kuitenkin nakertavat kotimaista lääketuotantoa ja sitä kautta myös huoltovarmuutta. Ja jos kotimainen lääketuotanto heikkenee, heikkenevät myös Suomen verotulot ja työllisyys, sillä Suomessa valmistettuja lääkkeitä viedään normaalioloissa laajasti maailmanmarkkinoille.

Täyttä omavaraisuutta emme voi lääkehuollossa saavuttaa, eikä se olisi järkevääkään. Suomen tulisi kuitenkin ylläpitää riittävä omavaraisuus valittujen kriittisten lääkkeiden osalta.

Päättäjien onkin syytä linjata, kuinka laajasti haluamme turvata lääkkeiden kotimaisen valmistuksen ja lääketuotanto-osaamisen, myös poikkeusoloissa. Kannattaa muistaa, että jos lääkkeiden valmistus ei ole kannattavaa normaalioloissa, ei valmistusta ole kriisioloissakaan.

Janne Maksimainen

johtaja, kaupalliset toiminnot, Suomi, Orion oyj

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.