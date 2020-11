Stalinin vainojen aikaisia joukkohautoja tutkinut petroskoilainen tutkija Juri Dmitrijev on vangittu ja tuomittu kyseenalaisin perustein.

Suomessa on ryhdytty tänä syksynä rahoittamaan tärkeää historiahanketta, nimittäin tutkimusta Stalinin vainoissa Venäjän / Neuvostoliiton puolella teloitetuista ja kuolleista suomalaisuhreista. Kansallisarkisto on käynnistänyt asiasta viisivuotisen tutkimusprojektin.

Pienimuotoista selvitystyötä on jo tehty molemmin puolin rajaa. Asia on ollut pitkään vireillä. Eräs aktivisteista on ollut jo 25 vuoden ajan petroskoilainen tutkija Juri Dmitrijev. Hän löysi yli 20 vuotta sitten vakuuttavia todisteita siitä, että Venäjän Karjalassa sijaitsi Karhumäen alueella 1930-luvulla täytettyjä joukkohautoja, joissa on mahdollisesti lähes kuusituhatta suuren terrorin vuosina 1937–1938 teloittamalla ammuttua uhria. Tässä, tekaistujen syytösten perusteella murhattujen, myöhemmin rehabilitoitujen uhrien joukossa on mitä luultavimmin Dmitrijevin mukaan myös tuhansia suomalaisia ja karjalaisia.

Juri Dmitrijev on selvittänyt Sandarmohin teloitettujen asiaa kuten myös Krasnyi Borin teloitusten historiaa. Monet suomalaiset historiantutkijat tuntevat hänet – tai ovat olleet häneen yhteydessä suuren terrorin suomalaisuhrien asiassa.

Juri Dmitrijev on sittemmin vangittu ja tuomittu, mielestämme hyvin kyseenalaisin perustein. Siksi me Venäjää tuntevat allekirjoittaneet suomalaiset olemme yllättyneitä ja hämmästyneitä häneen kohdistuneista syytteistä. Vaadimme niiden pikaista uudelleentutkimista ja Juri Dmitrijevin vapauttamista tutkinnan ajaksi.

Arvi Perttu, kirjailija, suomentaja, Lieksa

Pentti Stranius, kirjailija, journalisti, Joensuu

Jukka Mallinen, kirjailija, suomentaja, Helsinki

Merja Jokela, kulttuurisihteeri, Espoo

Marja Jänis, filosofian tohtori, Suomi–Venäjä-seuran Joensuun osaston puheenjohtaja

Timo Vihavainen, historioitsija, emeritusprofessori, Helsinki

Aimo Ruusunen, tietokirjailija, Lappeenranta

Timoi Munne, muusikko, näyttelijä, Liperi

Tapani Kaakkuriniemi, tutkija, Jyväskylä

Markku Kangaspuro, tutkimusjohtaja, Helsinki

Heikki Larmola, valtiotieteen tohtori, Helsinki

Kaija Heikkinen, tutkija, emeritusprofessori, Helsinki

Rosa Liksom, kirjailija, kuvataiteilija, Helsinki

Jotaarkka Pennanen, teatteriohjaaja, Tampere

Risto Alapuro, emeritusprofessori, Helsinki

Arto Luukkanen, dosentti, Järvenpää

Tomi Huttunen, professori, Helsinki

Kirsti Era, suomentaja, Joensuu

