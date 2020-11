Kaupunki haluaa lakkauttaa ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen. Me vanhemmat vastustamme lakkautusta.

Helsingin kaupunki esittää kasvatus- ja koulutuslautakunnalle Helsingin vanhimman ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen lakkauttamista. Asia on lautakunnan käsittelyssä tänään tiistaina 24. marraskuuta. Me kaikki vanhemmat vastustamme lakkautusta ja olemme tuoneet valmistelussa mielipiteemme esiin useaan otteeseen. Myös taloyhtiö toivoo vuodesta 1988 alkaneen päiväkotitoiminnan jatkamista Ruoholahden villoilla.

Kaupunki on edellyttänyt uusien suositusten mukaisia remontteja päiväkotitiloihin mutta ei halua itse osallistua remonttikustannuksiin, koska kaupunki ei investoi vuokrakohteisiin. Taloyhtiö on halukas ja valmis kustantamaan remontin, mutta on selvää, että tilavuokra nousee kalliin remontin vuoksi.

Kaupunki on nyt ilmoittanut, että vuokra on tulevien – itse edellyttämiensä – remonttien jälkeen liian kallis. Kaupunki säästäisi vuositasolla 10 500 euroa esitetyllä Peukaloisen lakkautuksella. Kyse ei ole rahasta, sillä kaupungin budjetti on ensi vuodelle 170 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kyse näyttää olevan ideologisesta pienten päiväkotien lakkauttamisesta.

Kaupungin esitys tuntuu järjettömältä, sillä lapsille tarvitaan joka tapauksessa päiväkotipaikka. Lapsilla tulee olla oikeus pieniin ryhmiin. Kampin alueella ei olisi lakkautuksen jälkeen yhtäkään ryhmäperhepäiväkotia.

Keväällä kaupunki sulki jo kaksi ryhmäperhepäiväkotia: Pikku-Huopalahdesta ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan ja Töölöstä ryhmäperhepäiväkoti Harlekiinin. Helsingissä on huutava pula päiväkodeista ja niihin soveltuvista tiloista. Lautakunta on keväällä itse edellyttänyt uusien päiväkotitilojen etsimistä alueelta, mutta nyt esitetään täysin päinvastaista. Miksi Helsingin kaupunki haluaa sulkea pieniä päiväkoteja ja millä perustein?

Niilo Toivonen

sekä muut ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisessa olevien lasten vanhemmat

