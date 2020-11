Saksan kristillisdemokraatit on siirtänyt puheenjohtajavalintaansa jo kaksi kertaa koronaviruspandemian takia.

Koronavirus ei ole sotkenut vain ihmisten arkea ja terveyttä, vaan se on vaikuttanut odottamattomalla tavalla myös politiikkaan.

Ensi vuonna koko Euroopalla on edessään taite­kohta, Saksan liitto­päivä­vaalit. Saksan sisä­ministeri Horst Seehofer ehdotti viime viikolla, että vaalit pidetään 26. syyskuuta 2021. Sisä­ministerin ehdotus on osa Saksan vaali­protokollaa. Vaali­päivän vahvistaa liitto­presidentti.

Korona­viruksen takia valmistautuminen suureen kapulan­vaihtoon tapahtuu toistaiseksi hämärässä kompastellen. Saksan liitto­kansleri vaihtuu, ja se voi tarkoittaa suurta muutosta koko Euroopalle. Angela Merkel aloitti Saksan liitto­kanslerina tasan viisi­toista vuotta sitten, marras­kuussa 2005. CDU:n eli kristillis­demokraattien puheen­johtajuuden hän jätti pari vuotta sitten. Merkelin seuraaja, puheen­johtaja Annegret Kramp-Karrenbauer ilmoitti luopuvansa tehtävästään juuri ennen kuin korona­virus­pandemia lähti leviämään.

CDU on siirtänyt uuden puheenjohtajan valintaa pandemian takia jo kahdesti, ensin huhtikuulta ja viimeksi joulukuulta eteenpäin. Uusi CDU:n puheenjohtaja ja mahdollinen kanslerikandidaatti valitaan näillä näkymin tammikuussa. Siihen mennessä CDU on nilkuttanut melkein vuoden ilman johtajaa, joka pyrkisi myös kansleriksi.

CDU:n kannatus on silti runsaat kolme prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2017 vaaleissa, epäilemättä luottamusta herättävän Merkelin ansiosta. Ellei puolueen tuleva johto epäonnistu, CDU:n voisi olettaa olevan mukana hallituksessa myös ensi syksynä pidettävien vaalien jälkeen.

Suurimman kannatusharppauksen Saksan poliittisella kentällä on kuitenkin ottanut kaikessa hiljaisuudessa vihreät. Vihreiden kannatus on nyt eri mittauksissa 18–19 prosenttia, ja se on vuoden 2017 vaalitulokseen nähden noin 10 prosenttiyksikköä enemmän. Vihreät on ohittanut CDU:n tämänhetkisen hallituskumppanin demarit. Kaikki muut puolueet CDU:ta ja vihreitä lukuun ottamatta ovat menettäneet kannatustaan viime vaaleista, joten on luontevaa, että näiden kahden uumoillaan nousevan hallitukseen.

Vihreät ei antanut koronaviruksen muuttaa suunnitelmiaan vaan piti viime viikonloppuna etäyhteyden varassa puoluekokouksen, jossa hyväksyttiin pitkään valmisteltu, hallitusvaltaan tähtäävä uusi periaateohjelma. CDU:n tulevan ehdokkaan rinnalle kansleriveikkauksiin nouseekin vielä jompikumpi vihreiden puheenjohtajista, Annalena Baerbock tai Robert Habeck.

Kirjoittaja on HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja.