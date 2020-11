Pienet ja kodinomaiset ryhmäperhepäiväkodit ajetaan alas, ja perhepäivähoitajia on vähän.

Keskustelussa syntyvyyden pienenemisen syistä on vain vähän puhuttu pienten, 0–2-vuotiaiden lasten kodin ulkopuolisesta hoidosta. Tämän ikäisten hoiva ja huolenpito tulisi nähdä erillisenä 2–6-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta, jolloin myös henkilöstön koulutusvaatimuksia voitaisiin tarkastella ja toteuttaa toisistaan erillään. Pieni lapsi ei tarvitse pedagogisesti laadukkaasti suunniteltua ohjelmaa vaan käsiä pitää huolta ja ottaa syliin. Siinä missä varhaiskasvatusta on vuosia kehitetty, pienten lasten hoito on jäänyt suurelta osin huomiotta.

Pienet ja kodinomaiset ryhmäperhepäiväkodit ajetaan alas, ja perhepäivähoitajia on vähän. Uudet päiväkodit ovat lähes poikkeuksetta yli sadan lapsen suuryksiköitä, joissa tilat ovat nykytrendin mukaisesti avarat ja muunneltavat – eivät kotoisat. Samaa ruokasalia ja eteistä käyttää moni ryhmä, minkä vuoksi toisten pitää päästä nopeasti alta pois. Jokainen, joka on hoitanut yli yhtä 0–2-vuotiasta kerrallaan, ymmärtää, että neljästä tämän ikäisestä vastuussa oleminen ei suo paljoa aikaa yksilön tarpeisiin vastaamiseen tai kehityksellisen lisäarvon tuottamiseen.

Vanhempainpäivärahapohdinnan rinnalla tulisi huomioida perheet, joissa vanhemmat eivät – myös muista kuin taloudellisista syistä – voi tai yksinkertaisesti halua viettää kotona yhteensäkään enempää kuin vuoden. Tämä on varsin yleinen tapa esimerkiksi Ranskassa, jossa on Euroopan korkein syntyvyys.

Meillä ei laadukkaasta varhaiskasvatuksesta huolimatta nyt ole hoivan ja huolenpidon paikkaa, johon tiedostava vanhempi voisi hyvällä mielellä ja kohtuulliseen hintaan viedä pienen, alle kaksivuotiaan lapsensa työntekonsa ajaksi. En usko olevani ainut, jonka lapsilukuun tämä puute vaikuttaa vähentävästi. Huolimatta haluttomuudestani lapsen pitkään kotihoitoon koen olevani oikein hyvä vanhempi.

Lisää lapsia haluava mutta empivä vanhempi

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

