Muut lehdet

Hämeen Sanomat kirjoittaa, että Suomen olympia­komitean uuden puheen­johtajan Jan Vapaa­vuoren on tasa­painoiltava huippu-urheilun sekä kunto- ja terveys­liikunnan välillä.

”Suomen kunnianhimoiset tavoitteenasettelut olympialaisissa saattavat jäädä jopa toisarvoisiksi, kun paras urheilun voitto on jo siinä, että kisat pystytään järjestämään. Covid-19 jättää pysyvät jälkensä huippu-urheiluun ja myös tavallisten suomalaisten liikuntatottumuksiin.”

”Jan Vapaavuori on ilmoittanut keskeisimmäksi tehtäväkseen urheilun ja liikunnan rahoituksen turvaamisen. Terveysliikunnan edistäminen on yhteinen ja kannatettava tavoite, johon on osoitettava riittävästi myös julkista rahoitusta. Sen sijaan on edelleen kysyttävä, mikä osuus ammattilaismaisen urheilun rahoituksesta kuuluu yhteiskunnalle?”

”Vapaavuorella on painoarvoa urheilun edunvalvojana, mutta samalla hänen poliittinen ja kulmikas persoonansa jakaa erittäin paljon mielipiteitä. Onko hänellä riittävää suomalaisen urheiluelämän kentän tuntemusta – ja tarvittavaa luottamusta? Onko hän valmis tulemaan alas urheilevien ja liikkuvien ihmisten pariin Olympiakomitean norsunluutornista? Pitää olla.”

”Urheilussa on nostettu esille arkojakin eettisiä ja ihmisten ehdottomaan koskemattomuuteen liittyviä asioita, kun ahdistelua kokeneet ovat kertoneet karuja kokemuksiaan. Urheiluun liittyy liian usein vallan väärinkäyttöä. Sen kitkeminen kuuluu entistä selkeämmin myös maan korkeimmalle urheilujohdolle.”

Etelä-Suomen Sanomat uskoo, että Vapaa­vuoren vetäytyminen Helsingin pormestarin paikalta oli kokoomuksen puheen­johtajalle Petteri Orpolle pettymys ja yllätys.

”Yllätykseen viittaa se, ettei kokoomus ole vieläkään nimennyt omaa ehdokastaan pääkaupungin seuraavaksi pormestariksi, vaikka Vapaavuoren ilmoituksesta on kulunut jo pari viikkoa.”

”Kiivas haku on toki päällä, ja niin pitää ollakin, sillä kyse on merkittävimmästä yksittäisestä valinnasta kokoomuksen kuntavaalimenestyksen kannalta. – – Kokoomus haluaa voittaa myös seuraavat kuntavaalit, vaikka gallupit eivät ole antaneet tavoitteelle katetta.”

”Väkeväkin kampanja tarvitsee onnistuakseen valovoimaisia ehdokkaita. Sellaisen kokoomus tarvitsee nyt ehdottomasti Helsinkiin Vapaavuoren tyhjiksi jättämiin saappaisiin.”

”Ex-pääministeri Alexander Stubb ja kansanedustaja Elina Lepomäki on jo mainittu, mutta kumpikaan ei ole antanut merkkiä mahdollisesta halukkuudestaan vaihtaa nykyinen leipätyönsä pormestarin virkaan.”