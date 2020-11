Harva köyhä pääsee risteilyalukselle daiquiria siemailemaan, mutta moni pääsee telakalle töihin.

Nollakorko­maailma ja pandemia-aika siivittävät talous- ja finanssi­politiikkaa maassa kuin maassa ihme­tekoihin. Ei sellaista yhteis­kunnallista epä­kohtaa, jota ei voisi velalla paikata. Ei etuutta, johon ei ole varaa. Nyt ei olla köyhiä ja kipeitä.

Tarkistusmittauksissa on löydetty yllät­täen kaksi ratkaisua, joihin Suomen valtion rahat eivät millään riitä. Ne ovat kotitalousvähennyksen korotus ja rahapelituottojen korvaaminen budjeteista.

Ylen teettämän kyselyn mukaan enemmistö kansanedustajista haluaisi korottaa kotitalousvähennystä. Vähennyksen maksimi on tänä vuonna 2 250 euroa. Vähentää saa 40 prosenttia vähennykseen oikeuttavan työn arvonlisäverollisesta hinnasta. Työntekijän palkkaaminen oikeuttaa vähentämään 15 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut.

Kotitalousvähennys on aina herättänyt epäilyksiä vasemmistossa. Siihen tuntuu liittyvän jotain rakenteellista alistamista. Piikavähennykseksihän vasemmisto alun perin järjestelmää kutsui.

Vasemmistoliitossa katsotaan, että vähennys menee suurituloisille, joten sitä ei pidä edistää. Tilastoja voi tulkita toisinkin. Vähennysten kokonaispotista kaksi kolmasosaa menee alle 60 000 euroa vuodessa ansaitseville. Pienituloisten osuus näyttää pieneltä – mutta siksi, että joukossa on paljon niitä, jotka eivät maksa valtiolle veroa lainkaan eivätkä voi siis vähentää.

Suurituloisten potti on heidän väestö­osuuteensa suhteutettuna suuri, mutta tuskinpa sekään on vaarallista. He siirtävät vähennystä palkkoina eteenpäin palkkaamilleen työntekijöille, jotka eivät ole suurituloisia. Kun tuki kulkee kotitalousvähennysten kautta, se ei eksy harmaan talouden yrityksille vaan menee firmoille, jotka maksavat veronsa. Vasemmiston huolena ovat viime aikoina olleet yritykset, jotka välttelevät laillisia vastuitaan.

Kotitalousvähennys ei ole ainoa tuki, joka kulkee ylhäältä alaspäin. Kun vero­varoin tuetaan vaikkapa risteilyalusten rakentamista, harva köyhä pääsee laivalle daiquiria siemailemaan. Mutta moni pääsee telakalle töihin. Raha virtaa alaspäin.

Samaan aikaan kun vasemmisto arvostelee kotitalousvähennystä rikkaiden asian edistämisestä, Veikkaus saa vasemmistoltakin luvan jatkaa kotitalousvähentäjänä. Veikkaus vähentää taannoisen tutkimuksen mukaan erityisesti köyhien kotitalouksien ansioita ja siirtää niitä varakkaammille. Tämä rahapeliraha virtaa ylöspäin.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.