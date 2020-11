Kehitysyhteistyöllä autetaan ihmisiä, joilla on todellinen avuntarve. Tästä avuntarpeesta on kerrottava, jotta siihen löydetään ratkaisuja.

Pekka Torvinen kirjoitti HS-analyysissaan (24.11.) Nenäpäivästä ja kehitysapukuvastosta sekä siitä, millaista kuvaa Afrikasta sillä luodaan. Kirjoituksessa oli hyviä kriittisiä huomioita. Se piti kuitenkin sisällään joitakin Nenäpäivään ja kehitysyhteistyöhön kohdistuvia väärinymmärryksiä.

Nenäpäivän tehtävä on kerätä varoja maailman kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja viestiä kehitysyhteistyön tärkeydestä. Nenäpäivässä ei ole kyse vain Afrikasta. Nenäpäivän varoilla autetaan tänä vuonna lapsia 17 eri maassa kolmella eri mantereella ja Nenäpäivä-lähetyksessä nähtiin inserttejä Nepalista, Keniasta, Jordaniasta ja Ugandasta.

On myös syytä huomata, että avustustyö, jota Nenäpäivässä kuvataan, kohdennetaan sinne, missä apua tarvitaan eniten. Se ei kerro koko totuutta maailmasta, saati sitten Afrikan mantereesta, mutta kuvaa kehitysyhteistyöjärjestöjen työn ydintä.

Torvinen nosti esille tärkeän toimintaperiaatteen paikallisten toimijoiden ensisijaisuudesta. Se on Nenäpäivässä mukana olevien yhdeksän ammattitaitoisen järjestön arkea. Hankkeita ovat jo vuosia toteuttaneet paikalliset toimijat – ihmiset, jotka tuntevat oman kulttuurinsa ja toimivat tuntien paikallisen avuntarpeen. Näin saadaan todistetusti aikaan pysyviä muutoksia parempaan. Kehitysavun tilalle on tullut vuosikymmeniä sitten kehitysyhteistyö.

Kehitysyhteistyöllä autetaan ihmisiä, joilla on todellinen avuntarve. Tästä avuntarpeesta on kerrottava, jotta siihen löydetään ratkaisuja. Nenäpäivä kertoo tositarinoita ihmisten elämästä eri puolilta maailmaa tarkoituksenaan tuoda kehitysyhteistyön tarve ja onnistumiset selkeästi esille. Nälkiintyneitä lapsia ei näytetty tänä vuonna Nenäpäivässä – eikä näytetä vastaisuudessakaan. Mietimme jatkuvasti uusia tapoja viestiä ja harkitsemme tarkkaan esimerkiksi tunnettujen suomalaisten lähettämistä kehitysyhteistyökohteisiin.

On totta, että tavassa, jolla kehittyvien maiden tapahtumia käsitellään Suomessa, on paljon kehitettävää. Nenäpäivä haluaa tehdä osansa siihen, että kehitysyhteistyöviestintä on jatkossa monipuolisempaa. Toivomme, että erilaisia näkökulmia nostetaan esille myös mediassa ja keskustelua käydään laajemmin yhteiskunnassa. Avointa keskustelua on tärkeää jatkaa, jotta löydetään ratkaisuja ja saadaan myös jatkossa apu perille sinne, missä sitä tarvitaan.

Riina Paasio

toiminnanjohtaja

Taina Tyrväinen

markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Nenäpäivä-säätiö

