Perustamislaissa ja kansallispuistolle annettavassa järjestyssäännössä tulisi turvata nykykäytäntöä paremmin monimuotoiset virkistyskäytön edellytykset.

Ympäristöministeriö on ilmoittanut jatkavansa suunnittelua uusien kansallispuistojen perustamiseksi. Työ jatkuu Sallatunturin ja Evon metsäalueen osalta.

Evo on tällä hetkellä valtion retkeilyalue. Retkeilyalueet on perustettu ulkoilulain nojalla sellaisille valtion maille, joilla on ulkoilun kannalta huomattava yleinen merkitys. Retkeilyalueiden tehtävänä on turvata luonnon monipuolista virkistyskäyttöä.

Suomessa on seitsemän retkeilyaluetta, joista kolme eteläisintä ovat Evo, Ruunaa ja Oulujärvi. Teijon ja Hossan retkeilyalueet on jo muutettu kansallispuistoiksi.

Monipuoliselle ja ”kovemmalle” virkistyskäytölle perustetut retkeilyalueet vähenevät, ja erityisesti Etelä-Suomessa ei ole tälle muutokselle korvaavia suuria metsäalueita. Evolla saa nyt muun muassa liikkua ja leiriytyä jokamiehenoikeudella retken luonteeseen sopivassa paikassa, pyöräillä poluilla, kalastaa ja järjestää kilpailuja.

Sen sijaan kansallispuistoissa leiriytyminen rajoitetaan vain tietyille paikoille, jotka sitten ruuhkautuvat. Pyöräily sallitaan vain tietyillä reiteillä, ja moniin harrastuksiin liittyvät tapahtumat tai kilpailut muuttuvat luvanvaraisiksi ja usein mahdottomiksi järjestää.

Kansallispuiston keskeisin tehtävä onkin luonnonsuojelu. Ulkoilu on tälle alisteista ja järjestyssäännöillä ohjattua.

Kansallispuistojen tehtävät perustuvat lakiin. Perustamislaissa ja kansallispuistolle annettavassa järjestyssäännössä tulisi turvata nykykäytäntöä paremmin monimuotoiset virkistyskäytön edellytykset.

Nyt Evolta löytyvät, eri ulkoilulajien harrastajille sopivat, laajat ja yhtenäiset ulkoiluympäristöt ovat hyvää vauhtia katoamassa Etelä-Suomesta.

Ympäristöministeriö perustaa Evon kansallispuiston valmisteluun työryhmän, jonka työn pohjalta valmistelussa edetään. Toivomme, että valmistelussa kuullaan myös monimuotoista virkistyskäyttäjien joukkoa.

Eki Karlsson

toiminnanjohtaja, Suomen Latu

