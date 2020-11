Helsingin omakotitalotontteja on jäänyt myös jakamatta

Jussi Vihlman on huolissaan omakotitalorakentajan asemasta Helsingissä (HS Mielipide 15.11.). Hänen mukaansa kaupungin omakotikaavoitus on riittämätöntä ja lapsiperheiden suosiminen tontinluovutuksessa on epätasa-arvoista.

Helsingin kaupunki tavoittelee 7 000 asunnon rakentumista vuosittain. Kaupunginvaltuusto päätti nyt marraskuussa, että vuonna 2023 määrä kasvaa 8 000 asuntoon. Jotta suurten asuntomäärien rakentaminen ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen on mahdollista, maankäytön painopiste on toden totta siirtynyt kerrostalorakentamisen edistämiseen ja kaupunkirakenteen tiivistämiseen.

Helsinkiin valmistui 2010-luvulla 2 800 erillispientaloa, mikä oli 15 prosenttia Helsingin seudun neljäntoista kunnan uusista erillispientaloista. Kaupungin tontteja tarjottiin pientalojen rakentamiseen melko vähän, mutta on väärinkäsitys, että tontit menisivät aina kuumille kiville. Kuten muussakin rakentamisessa, kiinnostus riippuu usein sijainnista. Kun kaupungin omakotitalotontteja viimeksi tarjottiin vuokralle vuonna 2017, saimme 228 hakemusta. Silti 84 tontista jäi jakamatta noin 30. Vuonna 2019 kaupunki myi viisi ja vuokrasi 30 omakotitalotonttia Helsingissä. Tämän lisäksi tonttitarjontaa on myös yksityisellä puolella runsaasti.

Kaupungin omakotitalotonttien luovutuksessa priorisoidaan lapsiperheitä, jotta suurten perheasuntojen tarjonta on riittävää ja lapsiperheiden on mahdollista jäädä Helsinkiin. Näin pyritään edistämään asujien tosiasiallista tasa-arvoa Helsingin olosuhteissa. Kaupunki tavoittelee kaikilla asuinalueilla monipuolista asuntokantaa ja sitä, että kaikkiin elämäntilanteisiin on tarjolla sopivia asuntoja.

Kaupungin luovuttamien tonttien kohdalla tavoite on aina, että rakentaminen etenee sovitusti. Omakotitalotonttien kohdalla vuokrasopimuksiin sisällytetään rakentamisvelvoite, ja kaupunki sääntelee myös vuokraoikeuden jälleenmyyntiä.

Miia Pasuri

asuntotontit-tiimin päällikkö

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

