Muut lehdet

Savon Sanomat kirjoittaa, että korona­virus­tartuntojen määrän selvä lisääntyminen Helsingissä ja Uudella­maalla oli nähtävissä jo viime viikolla.

”Esimerkiksi Helsingin pormestaria Jan Vapaavuorta (kok) voidaan moittia turhasta vitkastelusta, sillä tiistain linjaukset saatiin vasta, kun sekä maan hallitus että presidentti olivat patistelleet kiristämään otetta.”

”Syksyn kuluessa on Suomessakin havaittu, että rajoitustoimenpiteet tulevat aina hieman jälkijunassa. Päätöksenteossa on luonnollinen viive, sillä viruksen itämisajan johdosta mitattu tartuntatilanne vastaa aina viikon tai kahden takaisia tapahtumia. Tämän viiveen kuromiseksi rajoitusten tulisi olla mieluummin etu- kuin takapainotteisia, jottei epidemia karkaa hallinnasta, kuten on käymässä pääkaupunkiseudulla.”

Iltalehti huomauttaa, että tähän asti Suomen strategian on pitänyt perustua ainakin ahkeraan testaamiseen, tautiketjujen jäljittämiseen ja tiukasti rajattuihin toimiin.

”Nyt Uudellamaalla nähdään, ettei strategia enää oikein toimi.”

”Työkalupakista etsittiin Isoin Mahdollinen Vasara, joka valitettavasti osuu pahasti esimerkiksi lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin.”

”Ison vasaran löytymistä edelsi kummallinen näytös, jossa koko val­tiojohto presidentti Sauli Niinistöä ja pääministeri Sanna Marinia (sd) myöten suorastaan uhkaili pääkaupunkiseudun kuntia koviin toimiin – niiden vaihtoehtona olisi kevään tapaan poikkeusolojen julistaminen ja valmiuslain käyttöönotto.”

”Hyvästä tarkoituksesta huolimatta keppiin turvautuminen on huonoa johtamista – tai pikemminkin johtajuuden puutetta.”

”Liian pelottelun seuraukset voivat edelleen olla ankarampia kuin itse tauti.”

Ilta-Sanomat arvioi, että tauti­tilanteen pahentuessa on alkanut myös syyllistäminen ja poliittisen vastuun siirtely toisaalle.

”Jos vaatimukset jäävät puheiksi ilman ratkaisuesityksiä, kyse on lähinnä poliittisesta retoriikasta. Kuntavaalien alla houkutus tällaiseen saattaa käydä ylivoimaiseksi.”

”Valmiuslailla uhkailun sijaan hallituksen kannattaisi kiirehtiä tartuntalain uudistamista. Päättäjien keskinäinen koronasyyttely sen sijaan on turhanpäiväistä. Syyttelyn sijaan nyt tarvitaan yhteistyötä yli kaikkien rajojen.”

Kalevan mukaan pää­kaupunki­seudulla tai muualla Suomessa kysymys ei ole siitä, että vain viran­omaisten tai poliitikkojen on korkea aika toimia.

”Katse kääntyy myös aivan tavallisiin suomalaisiin, jokaiseen meistä.”

”Tuhannen taalan – tai tuhansien tartuntojen – kysymys on se, miksi osa kansalaisista jättää noudattamatta ohjeita.”