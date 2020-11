Muut lehdet

Keskisuomalaisen mukaan ero entisen ja tulevan hallinnon välillä korostuu, kun Yhdys­valtojen presidentin­vaalien voittaja Joe Biden kokoaa ydin­tiimiä ympärilleen.

”Bidenin hallinnon tuleva ulko­poliittinen johto julistaa kansainvälisyyden ja monenkeskisyyden sa­nomaa. Bidenin ulkoministeriehdokas Antony Blinken sanoo, ettei Yhdysvallat voi ratkaista maailman ongelmia yksin vaan yhteistyössä muiden maiden kanssa. Entisen ulkoministerin John Kerryn nimittäminen ilmastolähettilääksi osoittaa Bidenin päättäväisyyttä ilmastoasioissa.”

”Useissa Bidenin valinnoissa korostuu Trumpin kaudella väheksytty asiantuntijuus.”

”Senaatin pitää vielä vahvistaa Bidenin ministerivalinnat, jotka rikkovat useita lasikattoja. Henkilövalinnoissa näkyy iso käännös neuvottelevampaan ja diplomaattisempaan ulkopolitiikkaan.”

”Silti muualla maailmassa on hyvä muistaa, että Yhdysvaltain tavoitteena ei jatkossakaan ole yleismaailmallinen harmonia vaan aivan luonnollisesti oma kansallinen etu.”

Savon Sanomat arvioi, että Bidenin valinnat osoittavat jatkumoa Barack Obaman presidentti­kausiin.

”Biden pyrkii palauttamaan suurvallan vapaan maailman etuvartioksi ja sääntöpohjaisen järjestyksen turvaksi, jollaisena se on ihanteellisimmillaan totuttu näkemään.”

”Vaaleista tuli tulikoe, josta USA selvisi mutta ei ilman vaurioita ja vakavaa varoitusta. Bidenilla on neljä vuotta aikaa vakuuttaa amerikkalaiset demokratian vaalimisen pysyvästä arvosta.”

Turun Sanomat muistuttaa, että senaatissa Biden saattaa tarvita republikaanien tukea.

”Bidenilta tarvitaan nuorallakävelijän taitoja ainakin ensi alkuun. Hänen on nimityksissään katsottava kyvykkyyden lisäksi henkilön sijoittumista demokraattien leirissä. Aiheellisesti on arvioitu, ettei Biden rohkene ottaa esikuntaansa aivan vasemman laidan demokraatteja. Toisaalta Bidenin on pidettävä heidätkin tyytyväisinä, mutta vasemmistoa miellyttävän politiikan harjoittaminen on Yhdysvaltain oloissa liki mahdotonta.”

Kauppalehti pitää talouden näkökulmasta mielen­kiintoisena, että Biden aikoo nimittää valtio­varain­ministeriksi Yhdys­valtojen keskus­pankin entisen pää­johtajan Janet Yellenin.

”Yellen on markkinoiden mieleen. Hänellä on ymmärrys siitä, että finanssi- ja rahapolitiikan on kuljettava käsi kädessä. – – Siinä missä Trumpin hallinnon valtiovarainministeri Steven Mnuchin on pyrkinyt rajoittamaan Fedin hätälainoitusohjelmia, Yellen todennäköisesti kannustaisi pitämään ne käynnissä.”