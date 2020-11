Julia Thurén kirjoitti mielenkiintoisen esseen tärkeästä aiheesta eli säästämisestä (HS.fi 25.11.). Jäin miettimään, onko Thurénin kuvaama ajattelumalli mahdollinen pääkaupunkiseudulla.

Jos nettotulot ovat 2 100 euroa kuukaudessa ja vuodessa syntyy säästöä 10 000 euroa, tarkoittaa se, että keskimäärin kuukaudessa säästyy noin 900 euroa. Tämän jälkeen käteen jää noin 1 200 euroa. Jossakin ihmisen on asuttava; pääkaupunkiseudulla pienenkin asunnon vuokra on helposti vähintään 600 euroa. Nyt jäljellä on 600 euroa. Asunnossa tulee olla sähkö, lämmitys, puhelin ja televisio, mikä tekee helposti sata euroa.

Tämän jälkeen perheen käyttöön jää 500 euroa. Jos perheessä on, kuten esseestä ymmärsin, äiti ja kaksi lasta, ei minun kokemukseni mukaan ole mitenkään mahdollista syödä ja vaatettaa kolme ihmistä 500 eurolla. Olen äärimmäisen utelias oppimaan, missä kohdin laskelmani on väärä.

Niin, ja pitäähän kaiketi perheen myös jotenkin liikkua, eikä ilman lehtiäkään oikein tule toimeen!

Kalevi Virtanen

Helsinki

