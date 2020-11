Sureville perheille kuolleena syntynyt lapsi on ihan oikea lapsi ja perheenjäsen, vaikka hän ei saanut elää päivääkään kohdun ulkopuolella.

Minttu Talja esitti (HS Mielipide 21.11.), että kuolleena syntyneiden lasten tiedot tulisi kirjata väestörekisteriin. Hän ei ole mielipiteineen yksin. Suomessa syntyy joka vuosi keskimäärin noin kaksisataa lasta kuolleena. Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan lasta, joka on menehtynyt kohdussa raskausviikon 22 jälkeen.

Sureville perheille kuolleena syntynyt lapsi on ihan oikea lapsi ja perheenjäsen, vaikka hän ei saanut elää päivääkään kohdun ulkopuolella. Lapsi on kasvanut äitinsä kohdussa kuolemaansa asti. Hänelle on juteltu ja häntä on silitetty. Hän on tanssinut äidin kanssa ja maistellut äitinsä kautta perheen ruokia. Hän on elänyt perheen mukana välillä liikkuen aktiivisesti, välillä nukkuen. Jo kohdussa hän on oppinut ensimmäiset tuutulaulunsa.

Oman lapsen kuolemaa pidetään yhtenä elämän pahimmista traumoista. Sitä perhe, ja varsinkin äiti, kantaa mukanaan koko lopun elämäänsä. Suru ei poistu, mutta sen kanssa voi oppia elämään. Asiaa traumatisoi entisestään, jos lapsen olemassaolo kyseenalaistetaan tai aiheesta vaietaan. Olen kuunnellut useita tukahdutetun surunsa kanssa kasvaneita aikuisia, jotka ovat kertoneet vauvana tai ennen syntymäänsä kuolleista sisaristaan, joiden olemassaolosta on vaiettu. Lapsen olemassaolon hyväksyntä on tärkeä askel toipumisessa. Kuolleen lapsen olemassaolon tunnustamisessa on kyse YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisesta ihmisarvon kunnioittamisesta – sekä syntymättömän lapsen että hänen läheistensä.

Mallia voidaan ottaa Ruotsista, jossa lainsäädäntö antaa mahdollisuuden kuolleena syntyneiden lasten tietojen kirjaamiseen. Tiedot toimitetaan sairaalasta Ruotsin verovirastoon samalla lomakkeella, jota käytetään syntymän rekisteröinnissä, mutta lomake sisältää syntymätietojen sijaan tietoja siitä, että lapsi oli kuolleena syntynyt. Vanhempien pyynnöstä Ruotsin verovirasto voi rekisteröidä kuolleena syntyneen lapsen niin sanotulla AFB-suhteella (en aldrig folkbokförd person) vanhempiinsa. Lisäksi vanhempien pyynnöstä lapsen nimi voidaan rekisteröidä.

Suomen valtioneuvoston asetuksessa väestötietojärjestelmästä todetaan, että elävänä syntyneestä on ilmoitettava väestötietojärjestelmään. Lainmuutos, joka mahdollistaisi kuolleena syntyneiden tietojen kirjaamisen väestörekisteriin, olisi tärkeä surevien vanhempien ja perheiden selviytymisen kannalta. Tämä kirjausmahdollisuus tulisi olla voimassa myös takautuvasti ennen lainmuutosta syntyneille lapsille.

Tämän suuntainen muutos lainsäädäntöön ei vähentäisi kenenkään oikeuksia mutta olisi merkittävä parannus kuolleena syntyneiden lasten vanhempien ja sisarusten surutyön ja muistojen hyväksyntään.

Tuomas Rantala

Espoo

