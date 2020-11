Myötätunto ei ole sinisilmäisyyttä, mutta myötätunnon osoittaminen on erityisen tärkeää, kun puhumme nuorista.

Viime viikot on käyty vilkasta keskustelua nuorten rötöstelyn ympärillä. Keskustelussa on viitattu siihen, että ilmiöön liittyy mahdollisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten yliedustus.

Diakonissalaitos julkaisi vastikään artikkelikokoelman ”Näkökulmia monikulttuurisen taustan omaavan lapsen ja perheen tukemiseen”. Se perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja tutkimustietoon eri kulttuureista tulevien lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Julkaisussa on toimenpide-ehdotuksia, joilla voi ennalta ehkäistä sekä korjata syntymässä olevia pulmia ja epäkohtia, joita voi olla näköpiirissä, mikäli emme kiinnitä tiettyihin asioihin ajoissa huomiota.

Maahantulijalapsen perheeseen tulee kiinnittää huomiota. Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset toteavat yksiselitteisesti, että lapsilla on oikeus perheeseen, jos sellainen on olemassa. Perheellä on pääsääntöisesti lapsen elämää suojaava vaikutus. Se tarkoittaa, että lapsilla on paremmat edellytykset elämässä eteenpäin, jos heillä on mahdollisuus olla osa perhettä.

Samalla täytyy tunnistaa ne tilanteet, joissa perhe aiheuttaa ristiriitoja. Tällaisia voivat olla tilanteet, joissa lapsen eläminen kahden kulttuurin ristipaineessa aiheuttaa pitkittyneen stressitilanteen, jolla on haitallisia vaikutuksia. Samoin vanhempien hoitamattomilla traumoilla voi olla lapsen elämään haitallinen vaikutus.

On tärkeää tukea lapsen ja nuoren toimijuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lapsen koulunkäyntiä ja opiskelua tuetaan niin, että hän pääsee kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Näemme liian usein tilanteita, joissa esimerkiksi lukio-opinnot tyssäävät – ei siihen, että nuorella ei olisi kykyä oppia vaan siihen, että tarjottu tuki on riittämätöntä tai epäsopivaa.

On tärkeää vähentää liiallista ja tarpeetonta lasten elämään liittyvää epävarmuutta ja parantaa ennakoivuutta. Tällä pyritään ennalta varmistamaan, ettei lapsen ja nuoren elämään ala hiipiä toivottomuus, joka pitkään jatkuessaan saattaa ajaa tuen etsimiseen vääristä suunnista. Nuoruusikään kuuluu tarve kuulua joukkoon, ja tämä yhteys voi löytyä valitettavasti myös haitallisista yhteisöistä.

Haluamme herättää aihepiiristä vastuullista yhteiskunnallista keskustelua. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kaikista ilmiöistä pidä voida keskustella. Vastuullisuus ilmenee siinä, miten keskustelemme. Argumentoinnin pitää perustua tietoon, jota on paljon tarjolla, jos vain haluamme sitä käyttää.

Myös myötätuntopuheen lisäämiselle on tilausta. Myötätunto ei ole sinisilmäisyyttä, mutta myötätunnon osoittaminen on erityisen tärkeää, kun puhumme nuorista. Tahallisesti leimaavan keskustelun suurin häviäjäryhmä ovat tavalliset nuoret, jotka tulevat leimatuiksi vailla mitään syytä.

Tuija Åstedt

johtaja, globaali vastuu ja lähimmäisyys

Diakonissalaitos

