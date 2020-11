Vieraskynä

Kriisioloissa epävarman tiedon pohjalla toimiminen hyväksytään, mutta sama ajattelu hyödyttäisi keskustelua myös normaalioloissa.

Nykyisen koronaviruspandemian kuluessa pääministeri Sanna Marin (sd) on toistuvasti myöntänyt, että hallitus joutuu toimimaan epävarmuuden vallitessa eikä kriisin keskellä voi välttyä virheiltä. Tämän epävarmuuden myöntäminen poikkeaa politiikassa yleensä käytetystä puhetavasta.

Pandemian hoito onkin tuonut näkyviin, miten poliittinen päätöksenteko on suurelta osin juuri tietämättömyyden hallintaa. Kriisitilanteessa kyky tehdä päätöksiä on elintärkeää, vaikka varmaa tietoa ei ole, asiantuntijoiden neuvot voivat olla keskenään ristiriitaisia tai jopa virheellisiä.

Kriisiaikana epävarmuuden myöntäminen on verraten helppoa, mutta normaalioloissa poliitikkojen on vaikea tuoda esiin, etteivät päätökset voi aina perustua tieteellisesti tutkittuun tai muutenkaan varmaan tietoon.

Tietoa korostavissa yhteiskunnissa tietämättömyydellä on ollut ikävä kaiku. Viime vuosina aihetta koskeva tutkimus on osoittanut, että tietämättömyys ei ole vain tiedon puutetta. On olemassa sekä myönteisiä että kielteisiä tietämättömyyden muotoja. Paradoksaalisesti uusi tieto synnyttää aina nipun uusia kysymyksiä, ja tietämättömyys kasvaa tiedon mukana.

Olennaista on tunnistaa, mistä tietämättömyys voi johtua ja millaisia vaikutuksia tietämättömyydellä on. Onko kyseessä tahallinen tosiasioiden sivuuttaminen vai tahaton tietämättömyys? Käytetäänkö väärää tietoa muiden harhauttamiseen tai omien etujen ajamiseen?

Osa tietämättömyydestä on harmitonta. Tietämättömyydellä voi kuitenkin joskus olla merkittäviä kerrannaisvaikutuksia, kun väärää tietoa kierrätetään julkisuudessa sitkeästi.

Brexit-kansanäänestyksen ja Donald Trumpin presidenttikauden myötä tahallisesta virheellisten tietojen levittämisestä ja politiikkaan perehtymättömyyden hyödyntämisestä on tullut arkea eri puolilla maailmaa. Samalla tieteellisestä tiedosta on tullut politiikan vastuullisuuden mitta, ja julkisessa keskustelussa ajaudutaan usein tiedon oikeellisuuden varmistamisen kierteeseen. Kun täyden varmuuden saavuttaminen on usein mahdotonta, epävarmuuden korostaminen on avannut oven spekulaatioille ja jopa salaliittoteorioille.

Sinänsä aiheellinen huoli tiedon vääristelystä pitää yllä väärää käsitystä siitä, että poliittinen päätöksenteko voisi tai sen tulisi aina perustua tieteelliseen tietoon. Monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa tieteellinen tutkimusprosessi on tällaisen vaatimuksen toteuttamiseksi liian hidas.

Pahimpia uuden tiedon syntymisen esteitä ovat tiedon ennenaikainen julistaminen varmaksi, ylimielinen suhtautuminen tiedon epävarmuuteen tai kiirehtiminen pois epävarmuuden tilasta, jossa eri vaihtoehtoja voidaan punnita vapaasti.

Toimivien ratkaisujen kehittäminen vaatii usein kokeilemista eli tekemällä oppimista. Tällöin toimitaan hyödyllisen tietämättömyyden varassa ja voidaan oppia tehdyistä virheistä.

Politiikan julkisuudessa kaikkitietävyydestä on tullut pakkomielle. Poliitikko myöntää nojautuneensa epätäydelliseen tietoon vasta siinä vaiheessa, jos hän haluaa välttää oman vastuunsa virheellisiksi osoittautuneista päätöksistä.

Oppositiopolitiikka voi rakentua jatkuvan ministerien virheiden metsästämisen varaan. Ehkä siksi koronaviruspandemian aikanakin tiedon rajallisuuden kertominen on monesti delegoitu lääketieteen ja terveydenhuollon asiantuntijoille.

On outoa, että demokratiassa, jossa tiedon pitäisi olla avointa, tietämättömyys pitää salata. Poliitikkojen pitäisi voida tunnustaa, kun he eivät tiedä jotain.

Tarvitaan uudenlaista otetta, jotta myös tietämättömyys muuttuisi kansalaisille läpinäkyväksi. Niin valtionhallinnossa kuin yksityisissä organisaatioissakin on omaksuttava tiedon hallinnan lisäksi uusia keinoja tietämättömyyden hallintaan.

Jaana Parviainen ja Anne Koski

Kirjoittajat ovat tutkijoita Tampereen yliopistossa. He työskentelevät negatiivista asiantuntijuutta ja suomalaisen tietoyhteiskunnan rapautumista tutkivassa Negate-tutkimushankkeessa.

