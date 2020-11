Lukioiden siirtyminen etäopetukseen on virhe

Useat opiskelijat lukiossani ovat olleet järkyttyneitä tiedosta, että toinen aste siirtyy etäopetukseen. Osa suorastaan on itkenyt. Tiistain tiedotustilaisuudessa pormestari Jan Vapaavuori vielä korosti, kuinka etäopetukseen siirtyminen on esimerkiksi peruskouluissa viimeisiä toimia, sillä tällä on kauaskantoisia seurauksia. Miksi toista astetta kohdellaan näin eriarvoisesti?

Toisen asteen, ja ehkä ennemmin lukioiden, mahdollisuudet etäopetukseen ovat peruskouluja paremmat. Kuitenkin tiedämme jo keväältä, millaisia vaikutuksia sillä on opetuksen tasoon ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Vain ani harva oppii paremmin etäopetuksessa. Valtaosalla oppiminen kärsii – toisilla muita enemmän. Lukioikäisistä suuri osa on vielä alaikäisiä nuoria, jotka tarvitsevat ohjausta opiskelussa.

Lukiokoulutuksella on kauaskantoiset vaikutukset, ja lukioiden rooli korostuu entisestään korkeakouluhaussa.

Kouluyhteisö auttaa nuoria jaksamaan henkisesti. Peruskoululaisen koulumatka on usein lyhin mahdollinen ja ystävät ovat siksi lähellä. Lukio-opiskelija voi asua kymmenien kilometrin päässä koulustaan. Näillä opiskelijoilla ei ole lähipuistoa, jossa voisi tavata kavereita. Toisaalta taas koulun lähelle muuttaneet opiskelijat ovat yksin jumissa neljän seinän sisällä. Tällainen turhauttaa, mikä voi houkutella kannattamaan opiskelijabileitä.

Helsingin Sanomien jutussa ”Kouluissa syntyy hyvin vähän koronatartuntoja, eikä edes toisen asteen koulujen sulku ole tarpeen, sanovat asiantuntijat” (26.11.) kerrottiin monipuolisesti lukioiden roolista koronaviruksen leviämisessä. Vaikka altistumisia ilmenee lukioissa, ne harvoin päätyvät tartunnoiksi. Lukioissa pyritään erilaisin menetelmin estämään tartuntojen leviämistä.

Tärkeimmässä roolissa tulisi kuitenkin olla lukioiden omakohtaiset menetelmät tartuntojen estämiseksi – eivät kaupunkien yleiset linjaukset. Yhden vuosikurssin vuorottainen etäopetus voi toimia toisilla, mutta monessa luokattomassa lukiossa tällainen kuormittaa opiskelijoita ja opettajia.

Koulun rehtori, opettajat ja opiskelijat tietävät parhaiten, mikä toimii omassa koulussa. Mikäli nykyinen tilanne jatkuu, toivon kaupunkien antavan kouluille suuremmat mahdollisuudet päättää koulukohtaisista toimista.

Atte Oikari

opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja, Sibelius-lukio

