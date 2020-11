Helsingin Sanomissa kerrottiin (Kaupunki 23.11.), että Kulosaareen Kuorekarin alueelle halutaan rakentaa jopa 12-kerroksisia asuintaloja. Kaupunkiympäristölautakunta esittää alueen kaavoittamista.

Jälleen ollaan valtaamassa aluetta mereltä. Kohta voimme unohtaa merellisen Helsingin, kun merta ollaan täyttämässä ennennäkemättömällä vauhdilla muun muassa Sompasaaressa ja Jätkäsaaressa. Onko Kulosaareen rakentaminen Itä-Helsingin kehittämisen aloittamisprojekti? Varmasti tulossa on kohtuuhintaisia, vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntoja, joista on huutava pula. Hitas-järjestelmähän on loppumassa, joten siitä epäoikeudenmukaisuudesta ollaan pääsemässä.

Kahviloiden ja ravintoloiden perustaminen joka niemeen ja rantaan tuntuu olevan suunnittelijoiden pakkomielle. Voisiko ajatella, että rannat olisivat ulkoilua ja oleskelua varten ilman caffè latte -pakkoa?

Kenen etua kaupunkiympäristölautakunta ajaa? Kaupunkilaisten vai grynderien?

Olli Nurminen

Helsinki

