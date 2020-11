Katso.fi-tunnisteen vaihto Suomi-fi-tunnisteeseen on tehtävä vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä tuottaa monille vaikeuksia, sillä kunnollinen tiedotus siirtymisestä tuli myöhään, siirtyminen on kankeaa ja monimutkaista eikä selkokielisiä ohjeita saa juuri mistään. Pahimmillaan yksittäisen ihmisen on matkustettava korona-aikana toiselle paikkakunnalle siellä mahdollisesti auki olevaan verotoimistoon todistaakseen olemassaolonsa.

Olisi kohtuullista jatkaa siirtymäaikaa vuodelle 2021 ainakin siihen saakka, että kevään veroilmoitukset voidaan tehdä Katso-fi.-tunnisteen kautta.

Leena ja Heikki Pylkkänen

Savonlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.