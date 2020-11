Ruotsin ja Suomen suhtautuminen koronaviruspandemiaan on ollut huomattavan erilaista, mutta jotain samaa niissä on havaittavissa: molempien maiden kansalaiset tuntuvat yleisesti ottaen hyväksyvän oman maansa tavan käsitellä pandemiaa sinä oikeana tapana.

Valtion linjausten puolustajia ja vastustajia löytyy jokaisen lähipiiristä, ja usein mielipiteitä perustellaan oman maan asiantuntijoilla. Sekä tiukkoihin että kevyempiin rajoituksiin liittyy kuitenkin omat seurauksensa ja lieveilmiönsä, joiden pitkän ajan vaikutuksia on mahdotonta ennustaa tässä vaiheessa. Eriävien rajoitusten seurauksista toivoisi kuitenkin puhuttavan siten, ettei mielipiteen esittäjä leimautuisi tietyn leirin edustajaksi. Etenkin koronavirustilanteen kiristyessä vaarana on keskustelun muuttuminen kaikukammioksi, jossa vain yksi mielipide on sallittu.

Hedda Ikonen

Knivsta, Ruotsi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.