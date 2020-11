Meidän varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulee nostaa esiin se merkitys, mikä varhaiskasvatuksella on lapsille, perheille ja yhteiskunnalle.

Suomalainen varhaiskasvatus on kriisissä – mikäli nykyistä uutisointia varhaiskasvatuksen työoloista on uskominen. Työtä varhaiskasvatuksessa kuvataan henkisesti raskaaksi ja niukasti resursoiduksi. Tulevaisuudenkuvat ovat epäselvät, ja lasten puolesta joutuu taistelemaan.

Haastoin keväällä 2019 varhaiskasvatuksen ammattilaiset kertomaan työnsä hyvistä puolista; kertomaan siitä laadusta, jota me joka päivä teemme. Harmikseni huomasin, ettei halukkuutta myönteiseen varhaiskasvatuksen kuvaamiseen ollut.

Fyysikko Stephen Hawkingia mukaillen ”ihmisillä ei ole aikaa sinulle, jos olet aina vihainen tai valittamassa”. Saman huomasin lukiessani näitä kielteisiä tarinoita. En vain jaksanut enää lukea. Jäin miettimään, mitkä tarinat jäivät kertomatta meidän keskittyessämme valittamaan. Ne tarinat siitä, kuinka Timo pääsi syliin, kun häntä harmitti, tai kuinka Liisa jumppasi, askarteli ja musisoi viikoittain, ja monet muut. Nämä jälkimmäiset tarinat ovat laadukasta varhaiskasvatusta.

Mielestäni on tärkeää tuoda varhaiskasvatuksen myönteisiä asioita esiin. Meidän varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulee nostaa esiin se merkitys, joka varhaiskasvatuksella on lapsille, perheille ja yhteiskunnalle. Jokaisessa ammatissa on hyviä ja huonoja puolia, mutta jos puhumme vain huonoista puolista, mikään ei muutu. Osoittamalla sen yhteyden, miksi varhaiskasvatus on merkittävää, siihen tullaan panostamaan.

Suvi Kettumäki

kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksen opettaja ja varajohtaja,

Tutkittua varhaiskasvatuksesta -blogin perustajajäsen

