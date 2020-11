Vanhemmat tarvitsevat tukea elämäntapojen tarjoamiseen lapsilleen.

Lasten ylipaino lisääntyy Suomessakin. Me diabeteshoitajat havaitsemme sen vastaanotoillamme. Lasten diabetestyyppi on perinteisesti tyyppi 1, insuliinipuutosdiabetes. Tyypin 2 diabetekseen sairastuvat yleensä aikuiset ja se linkittyy vahvasti yksilön elintapoihin. Nykyään diabetesvastaanotoilla nähdään myös lapsia, joilla on tyypin 2 diabetes.

Ilmiö on uusi ja huolestuttava. Tyypin 2 diabetes on vakava sairaus. Sitä sairastaa jo nyt puoli miljoonaa suomalaista aikuista. Suurin yksittäinen syy sairauden puhkeamiseen on ylipaino.

Keinoja ylipainon estämiseen tai siitä eroon pääsemiseen tiedetään. Tarvitaan sekä terveydenhuollon että yhteiskunnan panostusta tähän terveyshaasteeseen. Lihavuutta voidaan ehkäistä ennalta jo neuvolasta alkaen.

Kouluterveydenhuolto tarvitsee selvästi enemmän hoitajaresursseja, ja mukaan näihin talkoisiin on saatava perheet, opettajat ja kaikki lapsen elämään vaikuttavat tahot.

Vanhemmat taas tarvitsevat tukea vanhemmuuteensa ja terveellisten elämäntapojen tarjoamiseen lapsilleen ja samalla itselleen.

Tarvitaan neuvolan terveydenhoitajia, fysioterapeutteja, ravitsemusterapeutteja, lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotka osaavat auttaa. Olisiko aika aktivoida malli, jossa hoitajat, tulisivat kotiin auttamaan vanhempia vanhemmuuden haasteissa kokonaisvaltaisesti? Onko lapsen lihavuus lastensuojelullinen asia?

Meillä kasvaa on sukupolvi, joka ei jaksa ja sairastaa. Yhteiskunnan terveydenhuolto kuormittuu entistä enemmän ja työurat lyhenevät. Meillä ei ole varaa tähän.

Päivi Strömsholm

puheenjohtaja, Diabeteshoitajat ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.