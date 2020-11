Kunnille ja aluehallintovirastoille pitäisi pikaisesti saada valtuudet määrätä myös elinkeinotoiminnasta osana koronavirusepidemian torjuntaa.

Koronavirusstrategiassa torjuntaa koskevat päätökset tehdään alueellisesti tartuntatautilain antamin valtuuksin. Tartuntatautilain 58. pykälä antaa kunnalle ja aluehallintovirastoille (avi) rajoitetut valtuudet tartuntatautien torjunnassa.

Valtuuksien puuttumisen takia kunta tai aluehallintovirasto ei voi antaa määräyksiä elinkeinotoiminnan rajoittamisesta. Tällöin muun muassa niin sanotut yökahvilat sekä lukuisat muut tartuntojen riskiä selvästi lisäävät tilanteet ja tilaisuudet elinkeinosektorilla jäävät kunnan tai aluehallintoviraston määräysvallan ulkopuolelle.

Niinpä kunta tai aluehallintovirasto joutuu tekemään päätöksiä, jotka eivät osu kaikkein suurimman tartuntariskin aiheuttaviin toiminnan alueisiin.

Pääkaupunkiseudun rajoituspäätökset iskevät voimakkaasti muun muassa kulttuurialaan, joka on toiminut syksyllä vahvoja tartunnan turvatoimia noudattaen: teatterien ja konserttisalien aulahenkilökunta käyttää suojausta, kapasiteetti on rajoitettu alle puoleen täydestä kapasiteetista turvaetäisyyksin, yleisö käyttää maskeja ja se ohjataan huolellisesti turvavälein.

Kirkoissa maksimiyleisökapasiteetti on ollut 20–25 prosenttia täydestä kapasiteetista. Kulttuurialalla on suuri määrä työntekijöitä ja vapaita taiteilijoita, joiden työllisyys ja talous on vakavasti uhattuna samalla, kun esimerkiksi useissa ravintoloissa ei noudateta turvaetäisyyksiä tunnollisesti.

Missä viipyy syyskuussa lausuntokierroksella olleen tartuntatautilain 58. pykälää koskeva uudistus? Määräaikaisena se laajentaisi ratkaisevasti kuntien ja aluehallintovirastojen valtuutuksia määrätä myös elinkeinotoiminnasta tilanteissa, joissa tartuntavaara olisi ilmeinen. Tällöin paikallis- ja aluetason ei tarvitsisi todistaa valtion tasolle olevansa tosissaan antamalla vähemmän vaikuttavia laajoja rajoituksia.

Alueellisten torjuntatoimien puutteellisesta vaikuttavuudesta johtuen valtioneuvosto joutuu nykyisessä säädöstilanteessa astumaan kehään – myöhästyen toistuvasti tässä ajoituksessaan – ja ryhtyy rajoittamaan elinkeinotoiminnan riskialueita puhumalla raskaan valmiuslakiaseen käyttöön ottamisesta.

On hyvin huolestuttavaa, että tartuntatautilain lyhyeksi määräajaksi koronavirustorjuntaan tarkoitettujen muutosten valmistelu ja eduskuntakäsittely tapahtuvat aivan liian hitaasti tukeakseen keskeisenä tukijalkana jo kuukausia voimassa ollutta valtakunnallista strategiaa.

Epidemiatilanteen kehitys kesällä ei riitä selitykseksi: nykyinen epidemian kulku on ollut hyvin ennustettavissa ainakin viimeisen puolen vuoden ajan.

Petri Ruutu

emeritustutkimusprofessori, infektioepidemiologi, Vantaa

