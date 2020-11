Koulun tehtävä on ohjata oppilaita näkemään asioita toisen näkökulmasta ja auttaa ymmärtämään muiden kokemuksia ja tunteita.

Nimimerkki Kiusatun äiti (HS Mielipide 23.11.) toivoi tunnetaitojen opetusta kouluihin koulukiusaamisen kitkemiseksi.

Koulussa lapset ja nuoret oppivat erilaisia tietoja ja taitoja oppiaineiden, työtapojen ja vuorovaikutustilanteiden kautta. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja painotetaan myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, ja kouluilla on useita keinoja opettaa näitä taitoja.

Tunnetaidot kuuluvat ihmisenä kasvamiseen. Koulun tehtävä on ohjata oppilaita näkemään asioita toisen näkökulmasta ja auttaa ymmärtämään muiden kokemuksia ja tunteita.

Tunnetaitoja käsitellään eri oppiaineissa, kuten terveystiedossa tai taide- ja taitoaineissa. Lisäksi niitä harjoitellaan iän mukaisesti laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudessa.

Tiedon- ja taidonaloja yhdistäviä, laaja-alaisen osaamisen tavoitteita opitaan osana eri oppiaineiden opetusta. Kouluissa toteutetaan myös erillisiä tunnetaitoja edistäviä ohjelmia.

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen koulupäivään, ja koulun aikuisilla on velvollisuus suojella oppilaita epäasialliselta kohtelulta. Koulun toimintakulttuurin johtamisella ja aikuisten sitoutuneisuudella kiusaamisen vastaiseen työhön on suuri rooli kiusaamisen lopettamisessa.

Myös aikuisten omalla mallilla on merkitystä: myötätuntoa ja empatiaa opitaan parhaiten empaattiselta aikuiselta. Kiusaaminen on ryhmäilmiö, joten sitä voidaan vähentää herättämällä ryhmän yhteinen vastuuntunto ja oppilaiden kiusaamisen vastaiset asenteet. Oppilashuollon palvelut tuovat osaamistaan kiusaamisen ehkäisemiseen koulussa ja tarjoavat yksilöllistä tukea kiusaamista kokeneille tai siihen osallistuneille.

Lapsi ja nuori kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa, suhteessa toisiin ihmisiin. Osana opetusta toteutettava hyvinvointityö on vaikuttavaa ja tavoittaa jokaisen oppilaan. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelu ja opettaminen koulussa on siis mitä parhainta kiusaamisen vastaista työtä.

Kristiina Laitinen

Marjo Rissanen

opetusneuvoksia, Opetushallitus

