Monet järjestöt ovat kertoneet vapaaehtoistyön pysähtyneen kuin seinään.

Koronaviruskriisi on yhtä aikaa kannustanut ja kurittanut vapaaehtoistoimintaa. Järjestöissä ja seurakunnissa on ollut lohdullista ja innostavaa huomata, että auttamishalua on, ja uusia ihmisiä on tullut mukaan. Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun kyselyyn vastanneista lähes 1 400 vapaaehtoisesta 40 prosenttia ilmoitti aloittaneensa vapaaehtoistyön epidemian aikana.

Samaan aikaan poikkeustilanne on heikentänyt toimintamahdollisuuksia vakiintuneissa vapaaehtoistoiminnoissa. Toiminnan järjestäjät ovat joutuneet tekemään nopeita päätöksiä, ja monet järjestöt ovat kertoneet vapaaehtoistyön pysähtyneen kuin seinään. Järjestöjen koulutustoiminta on vähentynyt: opintokeskusten järjestämänä se on jäämässä puoleen suunnitellusta. Ilman yhteisöjen tarjoamaa organisointia ja kouluttamista auttamisen halu ei kanavoidu vapaaehtoistoiminnaksi. Esimerkiksi koulutus valmius- ja ystävätoiminnan vapaaehtoistehtäviin on ratkaisevan tärkeää.

Yhteiskunnassa arkinen avuntarve, yksinäisyys ja tarve hyvinvointia tukevaan sosiaaliseen toimintaan ovat rajoitusten myötä kasvaneet. HS kertoi (10.11.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta raportista, jonka mukaan epidemiasta syntyvä palvelu- ja hoitovelka on mittava. Kriisin vaikutukset kohdistuvat kipeimmin niihin, jotka ovat olleet jo valmiiksi heikossa asemassa.

Julkisen sektorin palvelujärjestelmän velka tulee näkymään myös suoraan siinä työssä, jota järjestöissä ja seurakunnissa tehdään, monin paikoin vapaaehtoisvoimin. Kerrannaisvaikutukset nyt tutkituilla ongelmilla ovat huomattavia, varsinkin kun myös ennaltaehkäisevä työ on vähentynyt.

Tilanteessa, jossa yhteiskunnan resilienssi – kyky selviytyä poikkeusolosuhteissa ja palautua niistä – on koetuksella, tarvitaan taitoa nähdä kauemmas. Koronaviruskriisissä on syytä kantaa huolta myös sosiaalisesta pääomasta. Sen tuottajana vapaaehtoistoiminnalla on yhteiskunnassa merkittävä rooli: ihmisten välille rakentuvat verkostot, luottamus ja vastavuoroisuus ovat osa toimivaa demokratiaa. Kun yhteiskunta sulkeutuu, ihmiset eriytyvät toisistaan. Se lisää vastakkainasettelun vaaraa ja polarisoitumista.

Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat aina olleet mestareita luovassa ongelmanratkaisussa ja innovoinnissa. Epidemian aiheuttama kriisi on poikinut runsaasti uusia toimintatapoja, ja nyt on niiden kehittämisen ja jakamisen aika. Tarvitaan lisää puhelinrinkejä, teemaulkoilua ja vertaistukea verkossa.

Jotta vapaaehtoistoimintaa syntyy ja sitä pystytään ylläpitämään, tarvitaan tukea ja resursseja. Vapaaehtoisten ohjauksella ja koulutuksella on huomattava merkitys kansalaistoiminnan elpymisessä, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Se tukee ihmisiä kriisin keskellä ja koko yhteiskunnan toipumista tulevina vuosina. Juuri nyt tarvitaan vapaaehtoistoimintaa. Meillä ei ole varaa lamaantua.

Marita Salo

Opintokeskus Sivis

Elina Varjonen

Kansalaisareena ry

Irene Nummela

Kirkkohallitus

