Sähköauton pikalataus on ryöstöhinnoiteltu

Valtiolla on kovia tavoitteita sähköautojen yleistymiselle vuoteen 2030 mennessä. Sähköauton ostoa puoltaa minimaalinen huollon ja pieni ajoenergian tarve. Kotona lataamani sähköauto kulkeekin yli 60 prosenttia halvemmalla kuin vastaava bensa-auto. Lataamisesta noin 90 prosenttia tapahtuu kotona.

Usein sähköautokauppaan sisältyy jokin määrä pikalatauksia. Olen tuota pakettia purkanut ja tyrmistynyt pikasähkön ryöstöhinnoittelusta: energiahinnaksi tulee 30–40 euroa sataa kilometriä kohden eli pikasähkö on 7–11 kertaa kotitaloussähköä ja 3–4 kertaa vastaavaa bensaa kalliimpaa.

Sähköauto tarvitsee Suomen oloissa yöpaikan, jossa on sähköt. Siksi kotilataus kattaa pääosan lataustarpeesta. Pikalatausta tarvitsee reissun päällä. Sähköautojen yleistymisen esteinä ovat pikalatausverkon huono peitto sekä asemien pieni teho ja huono kunto. Esimerkiksi viime kesänä vastaan tuli Keski-Suomessa iso ja komea pikalaturi, jonka latauskaapeli ei edes kunnolla ylettynyt auton latauspistorasiaan. Saati sitten, että laite olisi suostunut keskustelemaan auton kanssa. Autoilija voikin joutua valitsemaan reittinsä sen mukaan, mistä saa sähköä, eikä sen mukaan, minne haluaa mennä. Pikalatauspaikkoja on Suomessa noin kymmenesosa bensa-asemien määrästä.

Taloyhtiöitä on moitittu, että ne eivät rakenna latausvalmiuksia. Esimerkiksi Vallilassa juuri yli kymmenen taloyhtiötä päätti rakentaa latausvalmiuden kaikille tallipaikoilleen. Huomiota vaille Helsingissä on jäänyt asukaspysäköinti. Paikkojen sähköistämistä ei ole näköpiirissä. Kaupunki näyttää päättäneen, että jos asuu kivikaupungissa, on parasta ajella bensalla. Mikäli kivikaupungin asukki joutuu pitämään autoa kadulla, sähköauto tai edes hybridi ei ole järkevä vaihtoehto. Samalla kuulemme kaunista puhetta hiilineutraalisuudesta.

Jos 700 000 sähköauton tavoite aiotaan saavuttaa, nyt pitäisi poliitikkojen herätä, lopettaa tällä asialla kateuspolitikointi ja lapsellinen kitinä, miten tämä muka on vaikeaa. Pikalataushinnoittelu pitää saada järjelliselle tasolle, pikalatauspaikkojen määrä tulee moninkertaistaa, ja esimerkiksi Helsingin pitää sähköistää mielekäs osuus asukaspysäköintipaikoista.

Raimo Kantola

ensimmäisen vuoden sähköautoilija, Helsinki

