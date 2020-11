Viattomasti alkanut flirttailu osatotuuksien kanssa johti lopulta mielikuvituksellisiin salaliittoteorioihin, joilla pyrittiin kyseenalaistamaan miljoonien kanssaihmisten äänioikeus.

Vallanvaihto Yhdysvalloissa saattaa sujua pelättyä siistimmin. Hävinneellä Donald Trumpilla on yhä suuria vaikeuksia myöntää tappiotaan, mutta hän suostui alkuviikosta siihen, että muodollinen siirtymäprosessi saa rahoituksen ja pääsee käyntiin.

Presidentinvaalien jälkipeli on ollut häikäilemätöntä ja demokratian perintöä halventavaa. Arvoton näytelmä on konkreettinen muistutus vallanhimon, moraalikadon ja uskomustiedon vaaroista. Tällä kertaa Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän perusta ja riippumaton oikeuslaitos näyttäisivät onneksi pitäneen pintansa.

Trumpin kyvyttömyys hyväksyä tappionsa herätti jo pelkoja vallankaappausyrityksen mahdollisuudesta. Vähintäänkin huolena on ollut, että kiihkeät protestit vaalituloksen kieltämiseksi saavat aikaan laajoja väkivaltaisuuksia.

Kaikki kiertyy lopulta totuuden ympärille. Tulevaisuutta ajatellen juuri Trumpin nousu, uho ja tappio ovat myrskyvaroitus muullekin maailmalle. Se on kylmäävä tarina kansakunnasta, joka päätyi elämään rinnakkaisissa todellisuuksissa. Kumpikaan ei edusta kattavaa tai täydellistä totuutta, mutta vain toinen niistä on hylännyt faktaperusteisen argumentoinnin.

Viattomasti alkanut flirttailu osatotuuksien kanssa johti lopulta mielikuvituksellisiin salaliittoteorioihin, joilla pyrittiin kyseenalaistamaan miljoonien kanssaihmisten äänioikeus.

Tässä maisemassa sillä ei ole enää väliä, mitä oikeasti on tapahtunut, vaan se ratkaisee, mitä haluat uskoa tai uskottelet tapahtuneen.

Yhdysvaltojen esimerkki korostaa kansalaisten medialukutaidon ja laadukkaan, eettisiin sääntöihin sitoutuneen ja laajasti erilaisia arvoja peilaavan median merkitystä. Jos mediakenttä jakautuu vahvistamaan omien kuppikuntiensa näkökantoja, on peili vääjäämättä vino.

Valtionjohtovetoinen, totuudesta piittaamaton propaganda on yleensä yhdistetty diktatuureihin ja muihin epädemokraattisiin valtioihin. Trump vei Yhdysvallat sille listalle maita, joissa myös vaaleilla valittu johtaja on valmis uhraamaan kansallisen edun, laillisuusperiaatteen ja demokratian pelisäännöt. Tämä on uhkakuva, joka jopa Suomessa on syytä pitää mielessä.

Tämänkin vuoksi johtavien tiedotusvälineiden on pidettävä tiukasti huolta riippumattomuudestaan suhteessa kaikkiin vallanpitäjiin. Avainkysymys on se, pystyykö media säilyttämään suuren yleisön silmissä luottamuksen pyrkimyksiinsä olla vilpittömästi ihmisyyden, kansanvallan ja laillisuuden puolella. Myös niiden arvo itsessään vaatii selvästi kirkastamista.

Laatumedian pitää pystyä puhuttelemaan laajasti erilaisia osayleisöjä. Tämä vaatii pyrkimystä ymmärtää erilaisia näkökulmia ja elämänvalintoja. Myös journalistisia ratkaisuja on kyettävä avaamaan yleisölle. Yhteiskunnassa tulee löytyä kannusteita luotettavan tiedon tarjonnalle myös maksutta. Siksi mainosrahoitteisen median toimintaedellytyksistä tulee kantaa huolta. Kuluttajamaksuistakin elävä media on nähnyt viisaaksi avata digisisältöjään vaalien ja koronaviruskriisin aikaan vapaasti luettavaksi.

Yleisradiotoiminnan kaltainen koko kansan palvelu on tässä totta kai tärkeässä roolissa. Julkisen palvelun haasteena on toisaalta verorahoitteisuus, joka jättää sen suojaukseen mahdollisen pahantahtoisen vallanpitäjän menevän aukon. Pahimmassa tapauksessa jo rahoitukseen kajoamisen pelko voi ohjata valintoja.

Faktaperusteisesta journalismista on kaikissa oloissa pidettävä tiukasti kiinni. Median ei tule rakentaa asetelmia, joissa retoriikka, subjektiiviset kokemukset ja uskomukset hyväksytään väitteinä tasavertaisiksi tapahtuneiden tosiasioiden ja tutkitun tiedon rinnalla. Denialismi eli tosiasioiden kieltäminen on yhteiskunnan syöpäkasvain, oli kyse laillisten vaalien lopputuloksesta, ilmastonmuutoksesta tai rokotesuojasta.

Luotettava, riippumattomaksi koettu ja laajasti saatavilla oleva tieto jättää niukasti elintilaa valheille, vääristelylle ja salaliittohuhuille.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.