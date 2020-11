Viikon puheenaiheet

1) Koronavirus

Viikko alkoi reippaalla riidalla, kun Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) ei osallistunut perhe- ja peruspalvelu­ministeri Krista Kiurun (sd) tiistaiaamuksi kokoon kutsumaan koronavirusneuvotteluun. Vapaavuoren mukaan kokouksesta ilmoitettiin liian myöhään, mutta taustalla epäiltiin olevan kahden vahvatahtoisen poliitikon välinen valtataistelu. Pääkaupunkiseutu ilmoitti kuitenkin viikon mittaan tiukoista rajoituksista yleisötiloihin, kokoontumisiin ja harrastuksiin. Vapaavuori arvioi rajoitusten panevan ”tavallisen elämän tauolle”.

2) Liivijengit

Käräjäoikeudessa käsiteltiin, pitäisikö liivijengi United Brotherhood lakkauttaa. Syyttäjän mukaan se on rikollisliiga, joka käyttää suurta valtaa esimerkiksi vankiloissa. Oikeus päätti pitää väliaikaisen toimintakiellon voimassa ja antaa asiasta lopullisen päätöksen helmikuussa.

Jengien kieltäminen on vaikeaa. United Brotherhoodin on arveltu rikkoneen kieltoa esimerkiksi jatkamalla jengitunnusten käyttöä. Suomen vastarintaliikkeen (SVL) toiminta on Suomessa kielletty, mutta sen jäsenten epäillään jatkavan toimintaansa eri nimellä.

3) Vallanvaihto

Yhdysvaltojen demokratian kriisi alkoi hellittää. Vaalit hävinnyt Donald Trump sanoi torstaina, että hän pakkaa tavaransa Valkoisesta talosta, jos valitsijamiesten enemmistö antaa äänensä Joe Bidenille.

Vaalivoittaja Biden ei ole välittänyt häviäjän kiukuttelusta vaan on jatkanut omaa valmistautumistaan. Avainpaikoille on nimitetty kokeneita henkilöitä, kuten valtiovarainministeriksi entinen keskuspankin johtaja Janet Yellen, ulkoministeriksi kokenut diplomaatti Antony Blinken ja ilmastolähettilääksi entinen presidenttiehdokas John Kerry.