Ilman kunnollista koulutusta voimme unohtaa talouskasvun ja työllisyyden lisäämisen.

Muutoksen aikana ei ole syytä rikkoa sellaista, mikä toimii ja tuottaa tulosta. Tulevaisuutta tehdään koko ajan: meidän on syytä pitää kiinni osaamisesta eikä näivettää toimivaa Kelloseppäkoulua. Sieltä valmistuu vuosittain kolmisenkymmentä kelloseppää ja mikromekaanikkoa, ja he kaikki työllistyvät. Valmistuneet revitään koulusta heti.

Putkimainen, näköalaton ja joustamaton päätöksenteko on johtamassa tämän oppilaitoksen alasajoon. Kelloseppäkoulun vaikeudet alkoivat, kun ammattikoulutukselta leikattiin varoja. Kun pienistä varoista vähennetään – vaikka vähän –, lopputulema on alasajo. Kelloseppäkoulu tarvitsee pysyvän rahoituksen, ja myös oma perustutkinto tulee palauttaa.

Suomen tulevan kasvun uskotaan perustuvan koulutukseen, tutkimukseen ja tieteeseen. Siiloajattelu johtaa siihen, että vain yliopistot ja korkeakoulut ovat tärkeitä.

Toisen asteen ammatillista koulutusta ei saa unohtaa. Se on merkittävää, ja ilman kunnollista koulutusta voimme unohtaa talouskasvun ja työllisyyden lisäämisen. Suomessa ei ole ymmärretty, että erikoisosaamisen syntyyn tarvitaan erityisrahoitus. Monet huipputeknologian yritykset tarvitsevat mikromekaanikkoja. Ellei heitä ole saatavilla, vaihtoehtona on toiminnan siirtäminen ulkomaille.

Meillä on pyrkimys kohti suuria yksiköitä: kehitys on monesti kannatettava, mutta samalla siinä on riskinsä. Erilaisuus on tunnistettava. Valtiontalouden tarkastusvirasto laati jo useita vuosia sitten selvityksen asiasta ja totesi, ettei tavoiteltuja hyötyjä ole saatu. Yritykset tarvitsevat monenlaista osaamista, ja erikoistuminen on välttämätöntä.

EU:n elvytysrahojen käytöstä päätetään piakkoin. Kelloseppäkoulu on varma ja kestävä kohde rahoitettavaksi. Kuitenkin tavoite on saada riittävä, pysyvä rahoitus tälle oppilaitokselle.

Vuosittaisella 1,5 miljoonan euron sijoituksella Kelloseppäkouluun innovaatiollisuus tuottaa takaisin satoja miljoonia. Ala voi näyttää pieneltä, mutta on sitäkin tuloksekkaampi. Alan ainoa oppilaitos Kelloseppäkoulu tarvitsee pysyvän ja riittävän suuren rahoituksen.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori, Järvenpää

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.